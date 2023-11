Zwei Schritte fehlen noch zum Herbstmeistertitel

Der Mannschaftskreis des SC Sparkasse Korneuburg nach dem Schlusspfiff sagte alles, was man nach dem 2:1 im Schlager gegen Gloggnitz wissen musste: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.“ Die Freude war auch deswegen so groß, weil es eine intensive Woche war, die hinter dem Tabellenführer lag.

Diese begann mit dem Aufstieg im Admiral NÖ-Meistercup bei Gebietsligist Marchegg (siehe Story links). Die Zeit zum Regenerieren danach war kurz, zudem musste Schalkhammer aufgrund einiger Ausfälle an einer neuen Aufstellung tüfteln.

Yavuz kehrte in die Innenverteidigung zurück

Fehlten doch der zuletzt so überragende Daniel Hautzinger gesperrt und Michael Endlicher verletzt. Dafür gab Mustafa Yavuz sein (heiß ersehntes) Comeback in der Innenverteidigung. Und als Überraschung durfte Emir Mönün, der gegen Scheiblingkirchen ja als Joker überzeugte, in der Startformation ran.

Auf dem Platz waren die Verschleißerscheinungen der Korneuburger zu sehen, besonders in den zweiten 45 Minuten gab es viel Kampf und Krampf. „Aber es ist auch eine Qualität der Mannschaft, solche Spiele zu gewinnen. Die letzten Tage haben uns enorm viel Kraft gekostet“, weiß Schalkhammer. Ein Grund, warum man selbst auch nicht viel zuließ, war die Doppelsechs mit Maximilian Balzer und Ortner. Offensiv war Goldtorschütze Armin Mujakic ein ständiger Unruheherd, genauso wie Julian Küssler.

Der Herbstmeistertitel rückt damit immer näher, denn aktuell liegen die Bezirkshauptstädter vier Punkte vor Schrems, das allerdings noch ein Nachtragsspiel hat, und Ortmann. Damit ist eines klar: Im letzten Heimspiel gegen die Waldviertler könnte man sich zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres die Winterkrone aufsetzen.

Aber das ist noch Zukunftsmusik, denn zunächst wartet mit Langenrohr ein unangenehmer Gegner, der zuletzt nur sehr unglücklich in Retz verlor und aufsteigende Form hat. „Das wird eine ganz schswere Aufgabe, um nichts leichter als gegen Gloggnitz, Scheiblingkirchen oder Retz“, so Schalkhammer mit Nachdruck.

Interessantes, statistisches Detail am Rande: Beide Mannschaften trafen seit der Einführung des Online-Systems noch nie aufeinander.