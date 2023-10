Zwettl ist vor Kilb gewarnt

Wenn der SC Zwettl und der SCU Kilb aufeinandertreffen, dann geht es heiß her. Siebenmal haben die Teams bislang in der Landesliga ihre Klingen gekreuzt und jedesmal gab es gerade einmal ein Tor Unterschied. Auch die Bilanz ist ausgeglichen: Viermal siegte Kilb, dreimal Zwettl. Vorige Saison gab es jeweils 2:1-Heimsiege. Für einen weiteren heißen Tanz am Freitag spricht aber nicht nur die Statistik.

Zum Einen sind die Zwettler derzeit sehr stark drauf, wollen die Heimserie fortsetzen und zudem den Ausrutscher von Ortmann vergessen machen. Zum Anderen stecken die Kilber derzeit in einem Erfolgslauf, haben die letzten vier Spiele alle gewonnen und sind vom vorletzten Platz ins Mittelfeld der Tabelle vorgestoßen.

„In dieser ausgeglichenen Liga musst du es einmal schaffen, vier Spiele in Serie zu gewinnen“, sagt SCZ-Trainer Günter Schrenk. „Kilb ist ein unguter Gegner - dahingehend, dass sie intensiv und aggressiv zu Werke gehen. Dazu haben sie gute Einzelspieler.“ Das Ziel ist dennoch klar: Die Siegesserie des Gegners soll am Edelhof enden. Da werden Erinnerungen ans Derby gegen Schrems auf, als die Braustädter den ASV vor zwei Wochen die erste Saisonniederlage bescherten.

„Wir wollen daheim wieder stark auftreten, haben uns auf diese Art von Gegner gut eingestellt“, sagt Schrenk, der auch personell aus dem Vollen schöpfen kann. David Aigner und Johannes Herrsch könnten ergänzend schon ein Thema für die Kampfmannschaft werden. Damit steht derzeit nur mehr Torhüter Sebastian Gessl auf der Verletztenliste - das gab's beim SCZ schon sehr lange nicht.

Auf der Gegenseite könnte Kapitän Marcel Zuser nach seiner Wadenblessur zurückkehren. Kilb-Trainer Milan Vukovic, erwartet, dass es am Freitag zur Sache gehen wird: „Ich erwarte mir einen Riesenschlagabtausch mit einer von der Einzelqualität her besten Mannschaften der Liga. Sie haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Sie wollen so wie wir einen spielbestimmenden Fußball spielen – wir freuen uns extrem auf das Spiel“, erklärt Vukovic und fügt hinzu: „Wir respektieren Zwettl schon, aber wir werden nach Zwettl fahren, um zu gewinnen.“

Anpfiff ist übrigens schon ungewohnt früh um 18.45 Uhr - aufgrund des Länderspiels Österreich - Belgien.