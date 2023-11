Zwettl will im letzten Tanz noch einmal alles rausholen

Einmal geht's noch. Während sich Schrems und Korneuburg im direkten Duell zeitgleich um die Winterkrone matchen, will sich der SC Zwettl in seinem letzten Tanz in der Herbstsaison am Edelhof endgültig im Spitzenfeld der Liga festbeißen. Dafür braucht es einen Sieg gegen Scheiblingkirchen. „Wir wollen unbedingt gewinnen. Dann hätten wir 25 Punkte und das hätten uns vor dem Saisonstart nur sehr wenige zugetraut“, ist SCZ-Trainer Günter Schrenk auch ein bisschen auf Genugtuung aus.

Vor allem geht es aber um die Krönung einer guten Herbstsaison. Die Braustädter wurden im Verlauf der Hinrunde immer konstanter, etablierten sich in der oberen Tabellenhälfte, hatten vorige Woche auch schon Rang drei in Sichtweite. Dass der jetzt im Herbst nicht mehr erreicht werden kann, wurmt Schrenk weniger, als die Vorstellung in St. Peter/Au, die dafür ausschlaggebend war. Die Zwettler führten beim Aufsteiger früh 2:0, waren auch nach dem überraschenden Anschlusstreffer weiter am Drücker. „Aber dann haben wir einen toten Gegner aufgeweckt“, schüttelt der Trainer seinen Kopf.

„Wir sind aus den Kabinen auf den Platz rausgekommen, als wären wir 0:4 hinten. Da war keine Körpersprache da, die Schultern sind nach unten gehangen...“, bemängelt Schrenk. Die Mostviertler übernahmen das Kommando, schafften in der 71. Minute den Ausgleich. Kurz darauf die nächste folgenschwere Szene: Nico Tscheppen ließ sich 30 Meter vom gegnerischen Tor entfernt zu einem schweren Foul hinreißen, schnitt seinen Gegenspieler von der Seite aus vollem Lauf um - und sah dafür die rote Karte. „Der Ausschluss war hart, vor allem aber war das Foul komplett unnötig, überhaupt an der Position“, sagt Schrenk. „Zudem hätten zehn Meter später Kilian (Bayer; Anm.) den Ball ohnehin abgefangen.“

Mit einem Mann bekamen die Zwettler noch größere Probleme, mussten in der Schlussviertelstunde noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, verloren letztlich 2:4. „Aufgrund der zweiten Hälfte absolut verdient“, betont Schrenk. „Mannschaften, die aus dem Kampf heraus ins Spiel kommen, liegen uns einfach nicht. Da tun wir uns noch immer schwer.“

Das wird einer der Punkte werden, die die Braustädter für die Frühjahrsvorbereitung auf der „To do“-Liste stehen haben. Davor gilt's aber noch ein Spiel zu absolvieren. Gegen Scheiblingkirchen bekommt es der SCZ wohl noch einmal mit einem kampfkräftigen Gegner zu tun. Der Blick auf die Tabelle würde eine klare Rollenverteilung voraussagen, rangiert der Regionalliga-Absteiger doch auf Rang 13.

„Scheiblingkirchen ist aber sicher stärker, als es die Tabelle sagt. Sie haben viele Schnittpartien knapp verloren, stehen deshalb weiter hinten“, sagt Schrenk. „Die Mannschaft ist gut organisiert, kampfkräftig.“ Im Sturm agiert Milan Milovanovic, der im Frühjahr noch für Zwettl spielte. Den Gegner will man aber gar nicht zu sehr in den Fokus lassen. Schrenk: „Wir wollen gewinnen, müssen unseren Mann stehen, konzentriert bleiben. Dann wird das etwas!“

Nichts mehr wird es hingegen für Michael Herrsch - nämlich mit einem Einsatz. Der Außenverteidiger knöchelte vor dem Heimspiel gegen Wiener Neustadt um. Mittlerweile gab ein MRT zwar Entwarnung bezüglich Bänderriss. Eine Schiene muss er dennoch für ein paar Wochen tragen, kann also vor der Winterpause nicht mehr kicken. Auch Daniel Jeschko ist fraglich, er zog sich in St. Peter eine Zerrung zu. Nico Tscheppen ist nach der roten Karte gesperrt.