Zwettler Revanche ist gelungen

Die Revanche an Kottingbrunn für die Niederlage am Edelhof im Frühjahr ist dem SC Zwettl gelungen. Und selbst der Spielverlauf war ähnlich. Am 21. April dominierten die Zwettler das Spiel, scheiterten aber ein ums andere Mal vor dem Tor und liefen dann in Konter. Diesmal brachte Kottingbrunn keine seiner vielen Chancen im Tor unter, somit reichte dem SCZ der Treffer von Marek Szotkowski nach Jeschko-Vorlage.

„Das Spiel war so, wie es in Kottingbrunn für die meisten Teams laufen wird, aber wir haben es gut gelöst“, befindet SCZ-Trainer Günter Schrenk, der sein Team gegen den Ball wieder mit Fünfer-Abwehrkette (5-3-2) agieren ließ. „Damit wir keine einfachen Tore zulassen. Bisher war es oft so, dass wir Tor kassiert haben, obwohl gar keine richtige Chance da war.“ Der Plan ging auf. Auch im Angriff, wenn das System auf 3-5-2 umschaltete, lief es gut. „Kottingbrunn hatte besonders in der ersten Hälfte wenig Zugriff, wir waren im Spielaufbau und in der Mitte in Überzahl.“

Gessl-Rückkehr als Sieg-Baustein

So neutralisierten sich die Teams in der ersten Hälfte weitgehend. Nach der Pause spiegelte Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic das Zwettler System, so wurden die Heimischen stärker. Es entwickelte sich ein Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. In Führung ging schließlich Zwettl, verpasste danach aber, den Sack zuzumachen. So drückte Kottingbrunn weiter, fand einige Top-Chancen vor, traf aber nicht. „Im Endeffekt zählt das Ergebnis und das war gut“, sagt Schrenk. „Wir haben eine wichtige Schnittpartie gewonnen.“

Sebastian Gessl stand in Kottingbrunn wieder im Zwettler Tor. Foto: Malcolm Zottl

Ein wichtiger Baustein für den Auswärtssieg, war Sebastian Gessl, der doch etwas schneller als erwartet von seiner Verletzungspause (wegen einer Zerrung) zurückkehrte. Er war ein wichtiger Rückhalt. „Er hatte anfangs schon noch etwas Probleme mit dem Oberschenkel, wollte es aber unbedingt probieren. Im Spiel war dann alles in Ordnung“, sagt Schrenk. „Für uns war sehr wichtig, dass er wieder zurück ist. Er hat einige Chancen vereitelt, die nicht jeder Torhüter in der Liga hält.“

Ein zweiter „Langzeitausfall“

Dafür fehlt Benjamin Hahn länger. Der Mittelfeldmann muss wegen seines Fouls im Derby an Waidhofens Antonin Plichta wie erwartet eine längere Sperre absitzen, bekam vom NÖFV-Strafsenat vier Spiele aufgebrummt. „Ich hätte gehofft, dass es vielleicht weniger wird, aber die Strafe ist doch nachvollziehbar“, sagt Schrenk. „Sein Ausfall tut uns weh, ist eigentlich ein weiterer längerer Ausfall neben David Aigner.“ Auch Sebastian Penz ist angeschlagen (Hüftblessur), weshalb er in Kottingbrunn erst spät eingewechselt wurde.

Für das Heimspiel gegen Retz am Freitag sollte er aber wieder auf dem Dampfer sein. Das Ziel für die Zwettler ist klar: Nach dem Erfolg in Kottingbrunn soll gleich der nächste Sieg eingefahren werden. Die Weinstädter haben nach einem weniger prickelndem Start aber nun gegen Aufsteiger St. Peter/Au den ersten Sieg eingefahren (3:0). „Sie haben eine neue Mannschaft, Schulmeister ist gut in Form und mit dem Sieg haben sie jetzt auch ein breiteres Brüstl“, meint Schrenk. „Generell ist bei Zwettl - Retz immer was los. Ich gehe von einem offensiv ausgerichteten Spiel aus. Da werden Kleinigkeiten entscheiden.“