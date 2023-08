Zwettls David Aigner fällt länger aus

Den ersten Saisonsieg des SC Zwettl am Dienstag gegen die SKN St. Pölten Juniors mussten David Aigner und Gregor Schmidt aus der Zuschauerrolle verfolgen. Beide verletzten sich beim 0:0 zum Saisonauftakt in Rohrbach. Zumindest für Aigner steht eine längere Pause bevor.

Er kam in der 67. Minute bei einem Dreifachwechsel, mit dem Trainer Günter Schrenk auf die altbekannte 4-3-3-Formation umstellte, um vielleicht doch noch den Sieg zu holen, ins Spiel. Nur wenige Minuten später musste der Flügelspieler das Spielfeld schon wieder verlassen. Er ging bei einem Zweikampf zu Boden und fiel so ungut auf die Schulter, dass er sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog.

Knöchelblessur beim Kapitän

„Es tut mir extrem leid für ihn. Er hatte schon in der Vorbereitung immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Es ist ein bisschen verhext“, sagt Schrenk. „Für uns wiegt der Ausfall auch schwer. David ist ein wichtiger Spielertyp für die Mannschaft, war gut in Form.“ Zumindest in der ersten Hälfte der Hinrunde wird mit Aigner nicht mehr zu rechnen. Schrenk: „Ein Bruch dauert vier Wochen, um auszuheilen. Und dann kommt's drauf an, wie schnell er wieder fit wird.“

Bei Gregor Schmidt ist die Hoffnung, dass er am Freitag im Waldviertel-Derby wieder eingreifen kann, noch da. Der Kapitän kassierte in Rohrbach einen Schlag auf den Knöchel, musste ausgewechselt werden. „Das Foul war rotverdächtig!“, ärgert sich Schrenk. „Gregors Knöchel ist sofort angeschwollen. Ich hoffe, dass die Bänder nicht beleidigt sind.“