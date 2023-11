Zu viel Regen: Schrems spielt erst am Samstag gegen Retz

Der viele Regen am Donnerstag und Freitag sorgt im Waldviertel für die erste Absage. Das Bier/Wein-Derby zwischen ASV Schrems und SC Retz kann heute Abend aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfinden. Einen neuen Anlauf gibt es am Samstag um 18 Uhr (Reserven: 16 Uhr).

Schrems wäre jedenfalls für den letzten Heimauftritt des Jahres gewappnet - auch einen Tag später. „Wer weiß, wofür die Pause gut war. So hatte die Mannschaft Gelegenheit, die Akkus noch einmal aufzuladen, um in den letzten drei Runden noch einmal neu angreifen zu können“, sagte der Schremser Sportchef Herbert Zimmel. „Unsere Heimbilanz ist gut, wir wollen natürlich weiter punkten. Retz ist aber sicher eines der Top-Teams der Liga, hat auch einen großen Kader.“

Geht's auch am Samstag nicht, hätten die Schremser wohl bereits das zweite zwangshalber spielfreie Wochenende in Folge. Vorige Woche musste ja die Partie in Kottingbrunn auch abgesagt werden - der Ersatztermin ist indes noch immer offen.