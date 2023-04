Fußball-Freitag fällt ins Wasser

Werbung

Land unter heißt's nicht nur in Niederösterreichs höchster Spielklasse. Das Fußballwochenende beginnt mit Dauerregen - und einer Absagenflut. Alle fünf Freitagspartien in der 1. Landesliga wurde bereits vormittags abgesagt - auf einigen Plätzen wie zB jenem des SC Ortmann liegt sogar Schnee. „In der Früh ist das Handy heiß gelaufen“, schildert Ligaobmann Franz Ambichl. „Die Absagen sind nicht pauschal erfolgt, sondern waren jeweils Einzelentscheidungen.“

Dery-Absage in der Ostliga

Nicht stattfinden kann auch das Regionalliga-Derby zwischen dem FCM Traiskirchen und Leobendorf. In der 2. Landesliga West wurden die beiden Freitagspartien (Eggenburg - Herzogenburg, Purgstall - Amaliendorf) weggespült. Besser schaut's in der 2. Landesliga Ost: Dort sind noch sämtliche Matches am Freitag wie gehabt terminisiert.

Ausgedünntes Programm

Vier Freitagsabsagen gibt's in der Gebietsliga Süd/Südost, einzig Wr. Neudorf kann sein Heimspiel gegen Maria Lanzendorf bestreiten. In der Gebietsliga West sind die Matches in Biberbach (Freitag) und Statzendorf (Samstag) bereits abgesagt. Mauer gegen Oberndorf wurde auf den 1. Mai verschoben. Noch keine Absagen gibt's bis dato in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. In der GL NNW sind alle Freitagsmatches schon abgeblasen, auch Laa (Samstagspartie gegen Neudorf) musste die Segel streichen.

Nächste Ersatztermine sind der 1. Mai bzw der 18. Mai (Christi Himmelfahrt). Grundsätzlich sind die abgesagten Matches - sofern ein Flutlicht vorhanden ist - binnen 14 Tagen verpflichtend nachzutragen.