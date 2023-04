Schnee und Regen brachten im Waldviertel seltenen Totalausfall

Werbung

Regen die ganze Woche, am Freitag noch dazu Schneefall, dann wieder Regen. Das war zuviel für die Fußballplätze im Waldviertel, teils sogar in ganz Niederösterreich. Auch in den beiden Landesligen mussten am Freitag und Samstag alle Spiele abgesagt werden. Im Waldviertel gab es überhaupt fast einen Totalausfall – ein Phänomen, das nur sehr selten auftritt.

Dass witterungsbedingt am gesamten Wochenende bis auf einige Randgebiete nirgends im Waldviertel Fußball gespielt werden kann, gab es zuletzt 2013, als der Winter länger dauerte, einige Vereine wochenlang noch nicht spielen konnten, oder 2002 beim Jahrhundert-Hochwasser – aber selbst bei diesen Ereignissen waren nie alle Regionen betroffen.

Immerhin genug Nachtragstermine vorhanden

„Dass in der Umgebung wirklich gar keiner gespielt hat, habe ich persönlich noch nie erlebt“, sagte etwa Lucas Simon, Sportlicher Leiter des SVU Großdietmanns, wo selbst am Sonntag noch nicht gespielt werden konnte. „An manchen Stellen ist das Wasser noch einige Zentimeter hoch gestanden.“ Horst Mager, Nondorf-Urgestein und aktuell Trainer, hat so eine Absagenwelle schon miterlebt: „Das ist schon etwas länger her, aber damals konnten einige Vereine zwei, drei Wochen lang nicht spielen. Da wurde sogar eine Gruppensitzung einberufen, um die Nachtragstermine zu koordinieren.“

So schlimm wird‘s diesmal wohl nicht werden, auch wenn einige Klubs, wie auch Nondorf, schon die zweite Woche in Serie absagen mussten. Ersatztermine gibt es noch genug – 1. Mai, Christi Himmelfahrt (18. Mai), Pfingstmontag (29. Mai) und Fronleichnam (8. Juni) – dazu kann bei Flutlicht auch unter der Woche gespielt werden.

Heidenreichstein spielte in Gars, daheim liegt Schnee

Gut beisammen ist der Platz in Schrems, wo am Freitagabend aufgrund der Schneefälle zwar kein Spiel möglich war, am Sonntag aber das Frauenteam und der Nachwuchs gute Bedingungen vorgefunden haben. „Da hat Mundl (Platzwart Edmund Müller; Anm.) wirklich gute Arbeit in der Vorbereitung geleistet“, sagte ASV-Sportchef Herbert Zimmel. „Am Freitag wäre aber nichts gegangen.“

Am Freitag machte vielerorts im Waldviertel der Schnee keine Spiele möglich – in Arbesbach musste das Spitzenspiel der 2. Klasse Waldviertel Zentral gegen die SG Karlstein/Thaya abgesagt werden. Foto: privat

Am Samstag trotzten zwei Klubs dem Regenwetter. In Raabs und in Gars wurde gespielt. Der FC Heidenreichstein war in Gars bei grenzwertigem Untergrund im Einsatz. „Der Boden war sehr tief, es ist kein Spiel zustande gekommen. Wobei der Platz bespielbar war, sonst hätte der Schiedsrichter die Partie nicht angepfiffen“, sagte FCH-Sektionsleiter Otto Schindl.

Der lässt aber leise Zweifel aufkommen, ob am Samstag in Heidenreichstein gespielt werden kann. Im Waldstadion lag am Montag noch eine Schneeschicht auf dem Platz. „Die hat sich durch den Regen übers Wochenende wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen. Abwarten, ob das trocknet.“ Die Wetterprognosen versprechen ab Mitte der Woche jedenfalls Sonnenschein.