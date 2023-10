Wettbewerbsverzerrung: Ärger über Amateurteams

In der 1. Landesliga gehen aktuell die Wogen hoch. Stein des Anstoßes: Die SKN Juniors schwanken sportlich zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen kaum ligatauglich und deutlich zu stark für die Landesliga. Der Grund: Der SKN bestückt sein Zweierteam mal mit Profis und läuft dann wieder mit blutjungen Amateurkickern auf.

Schütz, Scharner & Co geigten gegen Langenrohr

Beim 4:1-Sieg über Langenrohr liefen gleich sieben SKN-Profis auf. Unter ihnen etwa Klub-Legende Daniel Schütz, der auf knapp 350 Profispiele verweisen kann oder die Youngsters Benedict Scharner und Rio Nitta. Das Trio drückte der Partie auch klar den Stempel auf. Schütz lieferte Tor und zwei Assists ab, Scharner machte zwei Treffer und vom Japaner Nitta kamen ebenfalls Tor und Assist.

SKN-Profi Daniel Schütz lief am Samstag in der Landesliga auf. Sehr zum Ärger von Gegner Langenrohr. Foto: Claus Stumpfer

"Meiner Meinung nach ist das eine wahnsinnige Wettbewerbsverzerrung, wenn plötzlich so viele Spieler von oben in der Landesliga auflaufen. St. Pölten hätte die Partie sonst sicherlich nicht gewonnen und wir sind um drei Punkte umgefallen, die andere Teams leicht einfahren konnten“, wird Langenrohr-Trainer-Urgestein August Baumühlner deutlich. Die „Rohrer“ gingen mit Titelambitionen in die Saison. Nach schwachem Start erfingen sich die Tullnerfelder zuletzt, um dann von aufmagazinierten SKN Juniors abgeschossen zu werden.

Was der Konkurrenz sauer aufstößt, ist die Unklarheit darüber, mit welchen Spielern die Amateurteams auflaufen werden. SKN-Geschäftsführer Matthias Gebauer klärt auf: „Das hängt bei uns natürlich von der ersten Mannschaft ab. Wann spielen die? Welche Spieler brauchen Spielzeit? Wie schaut's mit der Belastungssteuerung aus?“

Spielten ebenfalls "unten": Der Japaner Rio Nitta (l.) und Benedict Scharner. Beide sorgten für drei der vier Treffer. Foto: Claus Stumpfer

Was Gebauer strikt in Abrede stellt: „Dass wir bewusst oder mit irgendeinem Hintergedanken auf die Meisterschaft Einfluss nehmen.“ Warum er das sagt? Vermutlich weil der SKN im Dauer-Clinch mit dem NÖ Landesverband liegt. Aktuell sind vier SKN-Funktionäre gesperrt, weil der Bundesligist die umstrittene Verbandsspieler-Regelung zu Fall bringen will und daher am Ende der letzten Saison absichtlich gegen diese Regel verstoßen hat.

Alles kein Trost für Baumühlner, der vorschlägt: "Ich finde das einfach nicht fair gegenüber allen anderen Mannschaften. Wenn die wenigstens für einen gewissen Zeitraum einen Kader angeben müssten oder Ähnliches, dann wäre das vielleicht fairer. So hat St. Pölten vier Runden lang nichts gerissen und wir sind dann zum Handkuss gekommen."

Langenrohrs Baumühlner trauert den drei Punkten nach, die gegen die SKN Juniors einkalkuliert waren. Foto: Claus Stumpfer

Und Baumühlner thematisiert auch, was auch Vereinen in anderen Ligen sauer aufstößt: „Darum will halt auch niemand die Amateurmannschaften in der Liga haben, egal ob das in der 1. Landesliga ist, oder in anderen Ligen. Da rennen Funktionäre und andere das ganze Jahr um ihren Kader aufzustellen und dann entscheiden solche Situationen am Ende vielleicht sogar über den Abstieg."

Horn Amateure trotz Profiunterstützung Letzter

Andere Ligen? In der der 2. Landesliga Ost war vor der Saison die Aufregung darüber groß, dass die Liga auf 16 Klubs aufgestockt und um die Amateurmannschaften der Admira und aus Horn erweitert wurde. Für die beiden Neulinge läuft's - wie allgemein erwartet - höchst unterschiedlich. Die Admira Panthers führen die Tabelle an. Horn ist sieglos und abgeschlagen Letzter.

Jene drei Punkte, die die Horner auf dem Konto stehen haben, holten sie aber aus den Heimspielen. Und die sind kaum überraschend so angesetzt, dass sie nicht mit den Spielen der Bundesliga-Mannschaft kollidieren. Mit Matteo Hottop, Filip Drljepan oder Emilian Metu - den übrigens vor zwei Jahren die Bayern aus St. Pölten holten - gab's zuletzt beim 1:1 gegen Bad Vöslau durchaus auch Unterstützung von oben. Ohne Profis ist die Mannschaft, die in der Vorsaison noch in der 1. Klasse spielte und vom NÖFV nach Antrag in die 2. Landesliga Ost versetzt wurde, hoffnungslos überfordert.

Admira Panthers führen 2. Landesliga Ost an

Anders gestaltet sich die Situation in der Südstadt. Die Panthers bekommen regelmäßig reichlich Unterstützung aus dem Profikader. Zuletzt im Spitzenspiel in Wolkersdorf lief mit Jakob Tranziska und Martin Krienzer ein Sturmduo auf, mit dem man sich auch in der 2. Liga nicht verstecken müsste. „Da braucht man nicht lange diskutieren, wir sind froh, dass wir beide dabei hatten“, ist Trainer Gerhard Fellner ehrlich, der nach dem 3:2-Sieg von einem richtig „geilen Match auf hohem Niveau“ sprach.

Jubel bei Panthers-Coach Gerhard Fellner (r.) nach hart erkämpften drei Punkten in Wolkersdorf. Foto: Dominik Siml

Und die Wolkersdorfer? Die nahmen's sportlich. Trainer Markus Siebenhandl merkt an: „Natürlich ist es immer ein bisschen eine Wundertüte, wenn man gegen Amateurklubs spielt und nicht weiß, was auf einen zukommt. Andererseits hätten wir trotzdem gewinnen können. Und für meine Jungs war das auch eine super Gelegenheit, sich mit Profis zu messen. Das ist dann von Tempo her noch einmal eine ganz andere Qualität.“

St. Pöltens Geschäftsführer Matthias Gebauer kann den Ärger durchaus nachvollziehen, merkt aber abschließend an: „Bei uns ist die Situation zwei Etagen höher ja genau gleich. Da weiß auch niemand, wen beispielsweise Sturm II spielen lässt. Gegen uns liefen mit Vesel Demaku und Alexandar Borkovic auch zwei Spieler von oben auf.“