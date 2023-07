Mit Kilb setzte sich der Favorit durch

Am vergangenen Wochenende ging das Alpenvorland-Turnier über die Bühne. Dabei duellierten sich der SCU Kilb (1. Landesliga), der SV Oberndorf (Gebietsliga West), der FC Leonhofen und der USC Mank (beide 1. Klasse West/Mitte). Zunächst stand am Freitag das U23-Turnier am Programm, am Sonntag dann das „Hauptturnier“ der Kampfmannschaften.

Beim U23-Turnier setzte sich am Freitagabend, wie auch schon im Vorjahr, der SCU Kilb durch. Zunächst gewann Kilb knapp gegen Leonhofen und Oberndorf besiegte Mank. Im großen Finale zwischen Kilb und Oberndorf gab es dann keine Treffer und so musste das Elfmeterschießen über den U23-Sieger entscheiden. Hier zeigten die Kilber Jungs keine Nerven und siegten mit 7:6. Kilb gegen Oberndorf, Leonhofen gegen MankAm Sonntag kam es schließlich zum großen Highlight. Die vier Teams duellierten sich in teilweise sehr intensiven und engen Partien um den Wanderpokal. Diesen holte sich schlussendlich auch der Favorit aus der 1. Landesliga, der SCU Kilb. Aber der Reihe nach: Die ausgelosten Vorrundenpartien lauteten Kilb gegen Oberndorf und das Derby der 1. Klasse West/Mitte Leonhofen gegen Mank.

Dabei setzte sich Kilb mit 2:0 gegen Oberndorf durch. „Kilb war effizient und wir haben uns bei den Gegentoren nicht gut angestellt. Insgesamt war der Auftritt aber in Ordnung“, erklärt Oberndorfs Coach Rainer Hudler. Kilbs Trainer Milan Vukovic sprach von einer „guten Partie“: „Wir haben uns sehr gut präsentiert.“ Der im Frühjahr verletzte Marcel Zuser hatte dabei sein Kampfmannschaftsdebüt gegeben.

Im Aufeinandertreffen der beiden 1.-Klasse-Vertreter gewann Leonhofen mit 3:0. „Zu Beginn haben wir uns noch etwas schwer getan, dann wurde es aber doch eine klare Angelegenheit für uns“, sagt Leonhofens Sportlicher Leiter Matthias Quintus. Zwei Tore erzielte dabei Leonhofens Neuzugang Daniel Olbrich. Somit ergaben sich als kleines Finale Oberndorf gegen Mank und als großes Finale, wie im Vorjahr, Leonhofen gegen Kilb. Oberndorf musste sich hier Mank mit 1:2 geschlagen geben. Somit sicherte sich der USC, der mit einigen seiner Neuzugänge antrat, den dritten Platz. Im großen Finale machte es Leonhofen dem Favoriten aus Kilb lange schwer. Doch zwei Elfmeter von Maximilian Kerschner brachten Kilb den Sieg und den Titel. „Es war ein guter Test am Ende einer sehr, sehr intensiven Woche“, freute sich Kilbs Trainer Milan Vukovic.

Ergebnisse:

SCU KILB – SV OBERNDORF 2:0 (1:0). Tore: Terziu, Mayerhofer.

USC MANK – FC LEONHOFEN 0:3 (0:1). Tore: Olbrich (2), Schiller.

SV OBERNDORF – USC MANK 1:2 (0:2). Tore: Stöhr bzw. Zimola (2).

SCU KILB – FC LEONHOFEN 2:0 (1:0). Tore: Kerschner (2).