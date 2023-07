Bayram wartet auf Entscheidung

Die unbequemen Nebeneffekte der Causa „Bruck“ treffen auch den ASK Kottingbrunn: Wie berichtet, strafte der Verband nicht nur den Verein ab, sondern urteilte auch über einige Spieler. Wegen „Verletzung der Amateurbestimmungen“ wurden einige Ex-Brucker mit Sperren bedacht. Darunter eben auch Kottingbrunn-Tormann Fatih Bayram. Der erhob gegen diese Entscheidung Protest, will die zwei Partien nicht stillschweigend hinnehmen. „Wir hatten am vergangenen Donnerstag noch eine Verhandlung, jetzt warte ich auf die Entscheidung“, erklärte Bayram auf NÖN-Nachfrage.

Diesen Montag nahmen Bayram und seine Kottingbrunner Kollegen wieder das Training auf, nach dem offiziellen Vorbereitungsstart am 26. Juni hatte Chefcoach Zeljko Ristic in der Vorwoche noch einmal frei gegeben. Am Samstag steht dann auch der Testlauf gegen Schwechat am Zettel.