Coach Ristic übt sich in scharfer Selbstkritik

Es kommt nicht allzu oft vor, dass Trainer bei der Spielanalyse öffentlich Selbstkritik üben. Noch seltener kommt es vor, wenn die Mannschaft aktuell erfolgreich unterwegs ist – so wie der ASK Kottingbrunn. Dank dem zweiten Sieg in Folge, dieses Mal über die SKN St. Pölten Juniors, bleiben die Blau-Weißen weiterhin im Titelrennen. Und während Trainer Zeljko Ristic voll des Lobes über seine Mannschaft war, ihre Abgeklärtheit und vor allem ihre Moral lobte, fand er für seine eigene Leistung sehr kritische Worte. „In der zweiten Hälfte hat es eine Phase gegeben, da hatten wir nur schwer Zugriff. Das war aber mein Fehler, da hätte ich die Grundordnung anpassen müssen. Die Spieler haben das aber trotzdem super gelöst, Hut ab“, so Ristic. Darauf angesprochen, dass Selbstkritik in dem Geschäft Seltenheitswert hat, liefert Ristic den Grund: „Ich bin hart zu meinen Spielern, aber ich bin mindestens genauso hart zu mir selbst. Wenn ich Fehler mache, dann stehe ich dazu.“

Ich bin hart zu meinen Spielern und mindestens genauso hart zu mir selbst. Zeljko Ristic, Kottingbrunn-Trainer

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen hat Ristic einen guten Einstand seit seiner Rückkehr hingelegt. Jetzt gilt es für die Kottingbrunner am Freitag gegen Spratzern vor eigenem Publikum nachzulegen. Und da könnte die Ausgangslage nicht klarer sein – Schlusslicht Spratzern, mit erst einem Sieg auf dem Konto, zu Gast beim Titelaspiranten…