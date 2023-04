Die Nachzügler als Finger in der Wunde

Werbung

Kilb, Spratzern und Mannersdorf – diese drei Gegner bilden das Schlusslicht der 1. Landesliga. Es sind auch genau jene drei Mannschaften, die Kottingbrunn eine Niederlage zufügen konnten und damit sorgten, dass die Truppe von Zeljko Ristic nicht mehr im Titelrennen mitmischt. Für Ristic war die 0:1-Pleite gegen Mannersdorf am Freitag schmerzhaft. „So eine Leistung nehme ich persönlich. Ich werde ab jetzt ganz genau hinschauen und die Spieler müssen mir zeigen, mit wem ich ab Sommer noch planen kann“, hat Ristic keine Angst vor harten Entscheidungen auf dem Personalsektor.

Zehn Treffer in 13 Partien

Was vor allem ins Auge sticht: Die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor nahm auch gegen Mannersdorf ihre Fortsetzung. In fünf Rückrunden-Partien erzielte Kottingbrunn nur drei Treffer. Dass das Problem aber kein Neues ist, zeigt ein Blick auf die Hinrunde – insgesamt kamen die Kottingbrunner in den vergangenen 13 Runden nur auf magere zehn Treffer. „Das ist einfach deutlich zu wenig für die Erwartungshaltung, ganz vorne mitzuspielen“, so Ristic. Denn während nur zwölf Gegentreffer im selben Zeitraum Spitzenteam-tauglich sind, rangiert die Trefferquote im letzten Drittel der Tabelle. „Das Problem müssen wir dringend beheben, das steht fest“, weiß Ristic, woran es hapert.