Ein Punkt zum Einstand

Die Woche begann in Kottingbrunn turbulent — Trainer Zeljko Ristic musste seine Sachen packen. Zumindest bis zum Ende der Hinrunde hört die Mannschaft auf das Kommando von Markus Rühmkorf, der unter Ristic Co-Trainer war. „Eine spannende Aufgabe und eine interessante Herausforderung“, wie es Rühmkorf formulierte. Die Zeit unter seinem Vorgänger war für ihn sehr lehrreich, die Umstellung vom spielenden Co zum Cheftrainer aber groß. „Ich werde nur noch in Ausnahmefällen selbst spielen.“

Zum Einstand gab's auswärts in Scheiblingkirchen ein Unentschieden. „Schade, wir hätten uns mehr verdient, hatten die größeren Torchancen“, trauert Rühmkorf dem idealen Debüt nach.