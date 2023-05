Keine Träne für die vergossene Milch

Null Punkte aus den Partien gegen Spratzern, Kilb und Mannersdorf — ausgerechnet gegen die drei Schlusslichter kassierte Kottingbrunn schmerzhafte Niederlagen. Für eine Mannschaft mit Titel- und Regionalligaambitionen zu wenig. Vor allem in Anbetracht dessen, dass die Liga-Spitze alles andere als konstant performt. Winterkönig Ardagger ist etwa nur drei Punkte vor Kottingbrunn. Das lädt zu Rechenspielen ein. Mit den neun Punkten aus den vermeintlichen „Pflichtsiegen“ wäre Kottingbrunn längst auf Ostliga-Kurs.

Doch Trainer Zeljko Ristic möchte diese „Was wäre wenn“-Gedanken gar nicht erst aufkommen lassen. „Dafür haben wir in anderen Spielen Punkte mitgenommen, wo du eigentlich nicht zwingend gewinnen musst. Im Fußball gleicht sich alles aus und es ist mühsam, über Partien, die Wochen her sind, zu diskutieren und irgendetwas nachzutrauern“, so Ristic, der den Fokus auf die Gegenwart und die Zukunft lenkt. Denn gegen Langenrohr lieferte seine Mannschaft genau so eine Schnittpartie — und die dazugehörigen drei Punkte ab. „Ein Spiel auf Top-Niveau. Bei 0:0 war klar, dass derjenige, der das erste Tor macht, wohl auch die Partie gewinnen wird“, analysiert Ristic.