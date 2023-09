Kottingbrunn stoppt den Negativlauf

Mit etwas Bauchweh fuhren die Kottingbrunner nach St. Pölten — denn unter der Woche meldete sich auch Denis Jetishi verletzt, der dünne Kader wurde dadurch noch dünner. Allerdings sah sich Trainer Zeljko Ristic gegen die jungen Wölfe aus der Landeshauptstadt in einer angenehmen Ausgangslage, spielte den SKN-Welpen die Favoritenrolle zu.

Gegen die St. Pölten Juniors sollte es aber mit dem Verletzungspech weitergehen – Markus Rühmkorf musste mit einer Gehirnerschütterung nach nur zehn Minuten vom Feld, in der Pause war für Balakiyem Takougnadi Feierband, er musste mit muskulären Problemen vom Feld. Und dennoch nahmen die Kottingbrunner die drei Punkte mit nach Hause. „Es freut mich extrem für die Mannschaft, den Vorstand, die Zuschauer und den ganzen Verein. Extrem wichtig, dass wir endlich angeschrieben haben“, so Ristic, der auch einen weiteren Aspekt positiv mitnimmt aus der Partie: „Wir haben es wieder geschafft, dass wir nach einem Rückstand zurück gekommen sind — das ist uns letzte Saison nicht gelungen und spricht für die Entwicklung der Truppe“, so Ristic.