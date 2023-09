Kottingbrunn trennt sich von Ristic

Am Sonntagnachmittag hat die NÖN noch einen zuversichtlichen Zeljko Ristic am Telefon. Der Sieg in Waidhofen sei verdient gewesen, die Spieler haben die Systemumstellung gut angenommen, sieben Punkte aus den letzten drei Partien als Zeichen für den Aufwind bei Kottingbrunn. „Die Mannschaft wird unter die Top-Drei kommen, davon bin ich überzeugt“, meint Ristic. Die Motivation, der Siegeswille ist spürbar.

Montagabend hat die NÖN dann einen ganz anderen Ristic am Telefon. Zwischen den zwei Telefonaten liegen unwesentlich mehr als 24 Stunden. Doch die Woche startete für Ristic mit dem „blauen Brief“ von Seiten des ASK Kottingbrunn. Obfrau Claudia Winkler teilte dem Coach den Entschluss mit, dass der Verein in Zukunft auf seine Dienste verzichten würde.

„Das Sportliche war nicht der Grund“, hält Obfrau Claudia Winkler fest und bestätigt damit, dass die Richtung in der Tabelle stimmt. Für Winkler war die persönliche Ebene ausschlaggebend: „Zwischen Mannschaft und Trainer hat es nicht harmoniert und ich war dadurch zum Handeln gezwungen.“ Ristic' emotionale Art käme laut Winkler bei einigen Spielern nicht an. „Ich kannte Zeljko ja bereits von seiner ersten Zeit in Kottingbrunn und wollte auch einen Trainer, der der Mannschaft Feuer macht. Allerdings hat er sich aufgrund der Ausgangslage zu viel Druck gemacht und den dann an die Spieler weitergegeben“, führt Winkler aus.

Für den nunmehrigen Ex-Trainer Ristic zählt das Argument der fehlende Harmonie mit der Mannschaft nicht: „Ich bin sehr glücklich darüber, wie viele Spieler sich heute im Laufe des Tages bei mir gemeldet haben und mir mitgeteilt haben, wie sehr sie es bedauern, dass ich nicht mehr ihr Trainer bin. Das kann also nicht stimmen.“ Ristic ortet die Gründe abseits der Mannschaft, eher bei Unstimmigkeiten mit Obfrau Winkler und ihrem Vater Karl.

Ristic war im November 2022 nach Kottingbrunn zurückgekehrt. Sein Vorgänger Andreas Haller, war auch jener Trainer, der ihn fünf Jahre zuvor nach seiner ersten Amtszeit beerbte. Ristic drehte am Transfermarkt an einigen Schrauben, beförderte Kottingbrunn wieder zurück ins Titelrennen, brachte die Felle aber nichts in Trockene. Im Sommer gab es einen Kader-Totalumbruch, die Konkurrenz kürte die Ristic-Elf zum Titelfavoriten. Doch die Truppe blieb hinter den Erwartungen — fremder wie eigener. Erst in den vergangenen drei Wochen fanden die Kottingbrunner wieder in die Spur. Die Weiterfahrt wird ohne Ristic stattfinden. „Ich wünsche der Mannschaft alles Gute und bin mir sicher, dass sie nach vorne kommen wird. Wir waren auf einem super Weg“, so Ristic.

Sein Nachfolger steht bereits fest: Bis zum Winter wird Co-Trainer Markus Rühmkorf die Mannschaft leiten. Der 33-Jährige ist seit Juli 2017 bei Kottingbrunn.