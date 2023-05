Kottingbrunner Junge mit dem Siegestreffer

Die Partie war noch keine fünf Minuten alt, da schlug Robert Ardelean eiskalt zu – 1:0 für Kottingbrunn. Es sollte auch nach der vollen Distanz an diesem Spielstand nichts geändert werden. „Es freut mich, dass ich endlich wieder getroffen habe – ich habe eigentlich schon gegen Zwettl ein Tor gemacht, das wurde mir leider aber aberkannt“, schmunzelt Robert Ardelean. Und fügt hinzu: „Viel wichtiger ist, dass wir wieder gewonnen haben und drei Punkte gemacht haben.“

Geht es nach dem Kottingbrunner Lokalmatador, der seit fast 15 Jahren mitterweile beim Verein spielt, noch nie eine andere Dress trug, soll das in den nächsten Wochen auch so weiter gehen: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist unsere Mentalität. Was dann am Ende in der Tabelle rauskommt, werden wir noch sehen.“ Ardelean zeichnet sich durch seine Vereinstreue aus – Angebote von anderen Klubs hat er bis jetzt immer ausgeschlagen, auch den Ruf der Nachwuchsakademien folgte er nicht. „Am schönsten wäre es, mit Kottingbrunn Meister zu werden“, verrät Ardelean sein persönliches Ziel.