Kottingbrunner Suche nach dem Weg aus der Krise

Der ASK Kottingbrunn kämpft weiterhin mit Sand im Getriebe! Gegen Rohrbach stimmten kurz vor Schluss in der Hintermannschaft die Abstände nicht, die Gäste nahmen so viel Gastfreundlichkeit an, glichen aus und nahmen Kottingbrunn den ersten Heimsieg der Saison noch vom Teller. Dass die Stimmung nach dem durchwachsenen Saisonstart auch in der Mannschaft angespannt ist, zeigte sich in einer mannschaftsinternen Diskussion, direkt nach dem Hauptfeld ausgetragen. „Die Spieler haben sich mittlerweile ausgesprochen, so etwas gehört aber nicht mitten vor die Tribüne“, will Ristic diese Emotionen nicht in der Öffentlichkeit sehen.

In der Analyse der sportlichen Krise ortet Ristic Probleme auf beiden Enden des Feldes und in der körperlichen Verfassung der Mannschaft. „Ich bin aber überzeugt, dass wir von da unten wieder wegkommen, die Qualität ist da“, so Ristic.