Ristic gegen die Ex

Es gibt Dinge, die im Fußball einfach nicht funktionieren. Eines dieser war retrospektivisch betrachtet auch das Trainer-Engagement von Zeljko Ristic beim SC Wr. Neustadt. Nach der eher unrühmlichen Trennung läuft es für den 46-Jährigen in Kottingbrunn wieder erfolgreicher, auch wenn der Titel und damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga Ost letzte Saison knapp verpasst wurde. Die Liga, in der der WNSC ja noch bis vor spielte. Dieses Kapitel ist nach dem Abstieg in die 1. Landesliga bis auf weiteres aber bekanntlich vorbei.

Wie es die Losfee so wollte, treffen genau diese beiden Klubs zum Auftakt aufeinander – Ristic trifft also auf seinen Ex-Verein. Einen kleinen Seitenhieb gegen ehemalige Verantwortliche des WNSC lässt sich Ristic hierbei nicht entgehen: „Gewisse Leute müssen sich hinterfragen. Es ist kein Zufall, dass der Verein da ist wo er ist.“ Auf Rache gegen Wr. Neustadt ist er aber nicht aus: „Für mich ist es kein Rache-Spiel. Es hat damals einfach nicht gepasst, so ist das im Fußball. Die Leute die ich nicht schätze, sind auch nicht mehr verantwortlich.“

Ristic wolle sich lieber auf seine eigene Mannschaft konzentrieren. Die wird sich am Wochenende fast schon von alleien aufstellen, hat Kottingbrunn momentan mit einigen Aufällen zu kämpfen. „Ein, zwei Positonen sind noch offen. Extreme Kopfschmerzen werde ich beim aufstellen aber nicht bekommen“, scherzt Ristic ob der eingeschränkten Personalsituation. Bis es am Freitag in der Kottingbrunner „Gruabn“ aber wieder mit Liga-Fußball losgeht, könnten der eine oder andere Spieler wieder zurückkommen. „Das schaut dann schon rosiger aus“, blickt Ristic dem Freitag positiv entgegen.