Schwere Probleme im Kottingbrunner Reserve-Betrieb

Freitags, kurz nach 12 Uhr: Bei Gegner Gloggnitz trudelt die Benachrichtigung zur Spielabsage ein. Kottingbrunn konnte bereits zum dritten Mal in Folge keine U23-Mannschaft stellen. Bereits für die ersten beiden Male wurde der Verein vom Verband zur Kasse gebeten, auch jetzt wird es unvermeidlich eine Geldstrafe geben. Dazu werden alle Partien mit 0:3 straf-verifiziert.

Aber woran hapert es bei der zweiten Mannschaft? Bei der NÖN meldete sich Trainer-Urgestein Peter Reinsperger zu Wort, der im Sommer von Ex-Chefcoach Zeljko Ristic an Bord geholt wurde. „Die Bedingungen, unter denen wir in Kottingbrunn arbeiten mussten, waren einfach völlig untragbar. Angefangen vom Trainingsplatz bis hin zu fehlenden Trainingsbällen. Wir haben auch einen Brief an Präsident Bosch und den Bürgermeister geschrieben“, so Reinsperger. Bei einer Diskussion mit Obfrau Claudia Winkler wäre dann für ihn das Fass zum Überlaufen gebracht worden, er hätte seinen sofortigen Rücktritt erklärt.

Ähnlich schildert die Lage Mahmut Mehmis, der im Sommer mitverantwortlich dafür war, dass Kottingbrunn genug Spieler für die Reservemannschaft stellen konnte. Auch er hatte schwere Differenzen mit Obfrau Winkler. „Daraufhin haben die Spieler gesagt, sie kommen nicht mehr“, sieht Mehmis die Loyalität „seiner“ Jungs als Grund für den Spielermangel in der U23.

Für Claudia Winkler sind die Entwicklungen der letzten Wochen völlig unerklärlich: „Ich verstehe nicht ganz, woher das kommt.“ Sie geht von gekränkten Eitelkeiten einzelner Personen aus. Diese Woche soll jedenfalls wieder eine Reserve auflaufen, das hätte diese Tage eine hohe Priorität. „Wir werden alle durchtelefonieren, die noch einen Pass bei uns haben“, gibt sich Winkler entschlossen.