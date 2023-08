Trainer Ristic schlägt ab jetzt andere Töne an

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Der ASK Kottingbrunn, von der gesamten Liga als Top-Favorit Nummer eins auf den Titel gehandelt, liegt nach drei Runden mit nur einem Punkt auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Und auch, wenn es logischerweise noch viel zu früh wäre, die Kottingbrunner chronisch in den Tabellenkeller zu schicken, hat man in der „Gruab'n“ schon einmal mehr gelacht. Ein Punkt aus drei Partien, das ist zu wenig — vor allem, wenn es nach Trainer Zeljko Ristic geht. „Ich bin sauer! Ich werde ab jetzt andere Töne anschlagen, so kann es nicht weitergehen“, will Trainer Ristic mit seinen Emotionen eine Reaktion bei der Mannschaft hervorrufen. Er vermisst bei einigen Spielern die entsprechende Einstellung, die es für meisterlichen Landesliga–Fußball braucht: „Da muss von einigen Leuten viel mehr kommen.“

Unglücklich zeigt sich Ristic auch mit einigen Schiedsrichter-Leistungen. „Das ist auch etwas, was man mal ansprechen muss. Im Frühjahr waren die Leistungen gut, das habe ich auch immer gesagt. Aber jetzt bekommen wir Pfiffe gegen uns, die zu Entscheidungen von Partien führen“, ruft Ristic etwa den strittigen Ausschluss gegen Ali Alacar nach einem ausgebliebenen Elfer gegen Neustadt in Erinnerung.