Viel Brisanz im Verfolgerduell

Ein Sieg in Kilb – und der Rückstand auf die Tabellenspitze wäre dank dem „Umfaller“ von Ardagger und der dadurch wechselnden Tabellenführung zu Zwettl auf vier Punkte geschmolzen. Doch das bleibt aufgrund der Pleite beim Abstiegskandidat ein „Hätti-Wari“-Szenario.

Ex-Stürmer als Trainer beim Coach

Jetzt kommt Gloggnitz in die „Gruab‘n“ – mit einem alten Bekannten als Cheftrainer. Von Jänner 2005 bis Jänner 2006 und von Juli 2008 bis Juli 2009 ging der aktuelle Gloggnitz-Coach Thomas Leonhardsberger für den ASK Kottingbrunn auf Torjagd. Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte weiß er, was für beide Mannschaften auf dem Spiel steht. „Sollten wir Unentschieden spielen und Zwettl und Ardagger gleichzeitig gewinnen, hat sich für beide Mannschaften der Titelkampf erledigt“, rechnet Leonhardsberger vor.

Packende Partie in der Hinrunde

Ähnlich sieht Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic: „Kollege Leonhardsberger hat vollkommen recht, es steht viel auf dem Spiel.“ Denn sollten die Kottingbrunner bzw. die Gloggnitzer nicht voll Punkten würde der Rückstand zehn bzw. neun Punkte betragen. „Und das in zwölf verbleibenden Spielen noch aufzuholen, wäre sehr, sehr schwer“, grübelt Ristic. Aus der Hinrunde haben die Kottingbrunner noch eine Rechnung offen, damals verzockten sie in der Nachspielzeit noch eine 3:1-Führung, Endstand 3:3.

Keine Nachrichten aus 1. Landesliga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden