Woche der Wahrheit mit englischem Einschlag

Die wetterbedingte Absage vor zwei Wochen machen es notwendig: Der ASK Kottingbrunn muss sowohl am Freitag gegen Kilb und 72 Stunden später gegen Schrems antreten. „Das werden zwei schwere Partien, wo wir voll fokussiert hineingehen müssen“, so Trainer Markus Rühmkorf. Und er weiß auch, dass beide Gegner mit einer breiten Brust kommen werden — zum einen Schrems am Montag, der Stand jetzt um die Winterkrone spielen wird. Und zum anderen Kilb, die am Wochenende Schlusslicht Waidhofen mit 8:0 vom Platz führten. „Gegen uns kommt immer ein Gegner, der eine Woche zuvor ordentlich getroffen hat — jetzt Kilb, davor Ortmann mit ihrem 4:0“, weiß Rühmkorf.

Neben den Hauptschauplätzen auf der grünen Wiese ist die Woche beim ASK Kottingbrunn aber auch auf einer anderen Ebene entscheidend. Zwischen Coach Rühmkorf, dem nach dem Ristic-Abschied interimistisch der Trainerposten zumindest bis zum Winter anvertraut wurde, und Obfrau Claudia Winkler soll es ein Zukunftsgespräch geben. Die Signale seitens Winkler für eine Verlängerung der Zusammenarbeit war in den vergangenen Wochen positiv. Allerdings: Rühmkorf fehlt die notwendige A-Lizenz — und wartet noch auf seinen ersten Sieg.