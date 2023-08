Zwei Partien, ein Punkt: Fehlstart ist perfekt

Der Meistertipp der Landesliga-Trainer war eindeutig: Kottingbrunn wurde von der Konkurrenz als großer Favorit ins Rennen geschickt. Doch schon vor dem Anpfiff der ersten Partie trat Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic auf die Bremse, wollte vom Posten des Gejagten nichts wissen. Nach zwei gespielten Runden und nur einem Punkt auf dem Konto sieht sich Ristic in seinen Einordnungen bestätigt. „Wenn alle Spieler da und fit sind, dann sind wir sicher ein Titelkandidat — wenn das aber nicht so ist, dann eben nicht“, erklärt Ristic. Er zieht bei der Fehleranalyse den Vorhang zurück: „Wir haben aktuell eine Trainingsbeteiligung, die nicht Landesliga-tauglich ist. Und wenn man nicht fit ist, dann kann man eben auch nicht spielen“, so Ristic. Ristic nimmt die

Hauptschuld auf sichAllerdings nimmt Ristic vor allem sich selbst in die Pflicht: „Die Hauptverantwortung liegt bei mir, ich habe die Schuld an der jetzigen Situation“, gibt sich Ristic selbstkritisch. Auch, dass gewisse Personalentscheidungen (noch) nicht gegriffen haben, nimmt Ristic auf seine Kappe. „Man muss sagen, dass wir Spieler wie Freismuth, Guttmann und Mustafic abgegeben haben und Stand jetzt noch nicht kompensieren konnten“, so Ristic.

Nach der 0:1-Niederlage und dem 2:2 gegen Haitzendorf geht's am Samstag nach St. Peter/Au — und dort zeigt die Formkurve in die andere Richtung, zwei Spiele, sechs Punkte, 5:0 Tordifferenz. „In dieser Liga ist alles eng zu sammen, da kann jeder jeden schlagen“, meint Ristic, der aus dem Remis am Dienstag auch etwas Positives mitnimmt: „Wir haben es geschafft, nach einem Rückstand den Ausgleich zu machen, das ist uns im Frühjahr nie gelungen.“