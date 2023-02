Sieg beim Ostligisten

„Wir wollen es nicht überbewerten, aber freuen dürfen wir uns trotzdem“, berichtete Johannes Horvath, Obmann des ASK Mannersdorf. Seine Kicker duellierten sich mit dem Ostligisten Wr. Viktoria und konnten sich dabei auswärts mit 1:0 durchsetzen. „Es war ein ganz starkes Spiel von uns“, sah Horvath einen großen Schritt in die richtige Richtung. Zwar hatten die Mannersdorfer bei einigen Großchancen der Wiener Glück, doch am Ende stand der Sensationssieg zu Buche. Was sicherlich einen großen Auftrieb gab, war die Rückkehr der beiden Innenverteidiger Antti Koskinen und Karel Skacel. „Wir sind hinten jetzt beinahe komplett.“ Nach wie vor außer Gefecht sind aber Leon Mayer und Führungsspieler Peter Sedivy.