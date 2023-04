Coach Prüfer: „Wir brauchen zu viele Chancen“

Werbung

Drei Spiele war der ASV Schrems im Frühjahr ungeschlagen. Wie schon im Herbst sorgte der SV Gloggnitz nun für den ersten Dämpfer. In der Hinrunde war es das erste Spiel, in dem die Granitstädter anerkennen mussten, die schlechtere Mannschaft gewesen zu sein (0:2). Diesmal war es schlicht die erste Niederlage. Denn die Leistung hatte sich im Vergleich zum ersten Duell beim 1:2 stark gebessert.

„Die ersten zehn Minuten haben Gloggnitz gehört. Ab dann waren wir aber sehr gut im Spiel, hatten auch einen Lattenschuss“, schilderte der Sportlicher Leiter der Schremser, Herbert Zimmel. Aus einem Out-Einwurf für den ASV resultierte dann jedoch der Rückstand. Bernhard Traschl warf zu Matej Volf, dessen Passversuch ein Gloggnitzer ablief und zu Robin Maydl flankte, der nach einer halben Stunde auf 1:0 stellte.

Das darf nicht passieren, dass wir es dem Gegner so einfach machen. Das war in unserer besten Phase.“ ASV-Sportchef Herbert Zimmel zum 0:1 nach Einwurf für Schrems

Das war ein Treffer, der Zimmel wurmte – vor allem die Entstehungsgeschichte. „Das darf einfach nicht passieren, dass wir es dem Gegner so leicht machen. Obendrein war das in unserer besten Phase, in der wir auch in Führung hätten gehen können.“ Die Fehler ärgerten auch Trainer Jürgen Prüfer: „Wir haben beide Tore aus dummen Fehlern kassiert.“ Ein Muster erkennt der Trainer daran aber nicht: „Fehler passieren immer. Als fehleranfällig würde ich uns aber nicht bezeichnen. Diesmal hat es der Gegner gut ausgenutzt. Im Grunde stehen wir in der Defensive immer sehr gut, spielen souverän. Wenn der Abwehrchef fehlt, merkst du das aber natürlich – das ist in jeder Mannschaft so.“ Während Ladislav Kolčava wieder mit dabei war, musste Richard Windisch wegen muskulärer Probleme noch ein Spiel aussetzen.

Boden zu den Top-Teams verloren

Deshalb musste Stürmer Kiril Ognyanov noch einmal in der Innenverteidigung ran. Die Offensive lief dennoch sehr gut. Patrick Krammers Anschlusstreffer kam in der 90. Minute aber zu spät. Der Neuzugang traf bislang in jedem Spiel. Seine Kollegen lassen diese Treffsicherheit bislang vermissen. „Wir spielen offensivorientierter, spielen gut, erarbeiten uns viele Chancen, aber nutzen diese einfach zu wenig“, bemängelte Prüfer. „Das ist momentan eher unser Problem.“ Nur zum Auftakt gegen Waidhofen traf der ASV öfter als einmal, da gelang der einzige Sieg. Seither gab‘s in drei Spielen jeweils ein Tor und nur zwei Punkte.

„Da müssen wir in der nächsten Zeit ansetzen“, meinte der Coach. „Die Defensive passt – auch wenn wir es momentan nicht schaffen, die Null zu halten –, Spielaufbau, Einsatz und Disziplin sind auch gut.“

Unter dem Strich steht der ASV Schrems auch in der Tabelle weiterhin gut da. Freilich kosteten die Punktverluste etwas Boden zu den Top-Teams. Der Abstand nach hinten blieb aber annähernd unverändert. Den ergebnistechnischen Durchhänger wollen die Schremser aber bald beenden – am besten schon am Freitag.