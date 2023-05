Das 8:0 war ein Sieg für die Rekordbücher

Mit dem Heimsieg gegen Mannersdorf sorgte der ASV Schrems am Freitag für einen historischen Abend. Der 8:0-Kantersieg war nämlich nicht nur der erste Sieg seit fünf Wochen, sondern auch ein Rekord-Sieg – auf jeden Fall in der Landesliga, er hat aber auch in der Vereinsgeschichte mittlerweile Seltenheitswert.

„Wir haben nach dem Spiel noch lange in der Kantine geredet. Auf einen wirklich grünen Zweig sind wir nicht gekommen“, schilderte der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „In der Landesliga haben wir sicher noch nicht höher gewonnen. Ob generell, haben wir nicht herausgefunden. Einmal haben wir gegen Amaliendorf elf Tore kassiert… Aber dass wir einmal so viel geschossen hätten…“, überlegte er laut.

Besagtes 0:11 gegen den SC Amaliendorf passierte in der Saison 1980/81 in der Oberliga West und war tatsächlich eine der heftigsten Packungen, die der ASV in seiner 100-jährigen Vereinsgeschichte kassiert hat.

Viele höhere Siege, aber nie in der Landesliga

Ein Blick in die Vereinschronik bringt allerdings noch eine große Menge an höheren Siegen zutage. Schon in der Anfangszeit des Vereins, damals noch als „Gewerkschaftsbundverein Schrems“ gab es in der Saison 1936/37 vor 800 Zuschauern ein 14:2 gegen Sigmundsherberg – damals musste der eben erst angelegte Fußballplatz im Stadtpark stundenlang mit dem von Pferden gezogenen Schneepflug vom Schnee befreit werden.

Besonders torreich war bekanntlich die Fußballzeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch bis in die 1960er-Jahre. Gleich die erste Saison nach Kriegsende, die in einem Durchgang ausgetragen wurde, brachte ein 17:0 gegen Rapid Horn, und je ein 12:1 gegen den SV Gmünd und Groß-Siegharts.

In der II. Liga Nordwest und später Waldviertel waren Torfestivals keine Seltenheit. In der Saison 1950/51 gab’s etwa ein 13:0 gegen Horn, 1954/55 reichten gegen Hoheneich 75 Minuten zum 14:0-Sieg – in der 75. Minute verließen fünf

Hoheneicher das Spielfeld, weshalb das Spiel abgebrochen werden musste. Besonders torreich war die Saison 1961/62, die Kantersiege gegen Groß-Siegharts (12:1), Raabs (9:1), Nondorf (8:0) und Hoheneich (12:4) brachte.

In den Folgejahren wurden hohe Ergebnisse im Fußball generell immer seltener, was sich auch im Waldviertel niederschlug. 1969 gab es noch 8:0 gegen Hoheneich und Raabs. Das nächste Mal in diese Höhe kam der ASV erst wieder in der Saison 1985/86, damals in der Oberliga West, mit einem 8:0 gegen Obergrafendorf. Dann gab es noch 1993/94 in der 2. Landesliga West ein 11:2 gegen Melk – das Tabellenschlusslicht war schon nach zehn Minuten 0:3 hinten, musste auch drei Ausschlüsse hinnehmen; Mario Gerstbauer machte vier Treffer, Christian Kellner zwei.

Teil der Schremser Mannschaft war damals auch der heutige ASV-Trainer Jürgen Prüfer. Der blieb angesichts des aktuellen 8:0-Sieges gegen Mannersdorf demütig: „Solche Spiele sind ganz ganz selten. Ein sehr schöner Moment, aber jetzt gilt die Konzentration dem nächsten Spiel.“