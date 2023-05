Der Schremser Frühstart in die neue Ära glückte

Die abgelaufene Woche beim ASV Schrems war in vielerlei Hinsicht überraschend. Zum Einen die vorigen Montag wie berichtet vollkündete Trennung zum Saisonende von den Trainern Jürgen Prüfer und Patrick Wunsch, dann deren vorzeitiger Abgang nach dem Abschlusstraining und schließlich der Heimsieg gegen Tabellenführer Kottingbrunn am Freitagabend.

„Es war keine einfache Situation, als auf einmal die beiden Trainer schon jetzt weg waren“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Zimmel, der deshalb gemeinsam mit Reserve-Coach Jürgen Zeilinger wieder einmal in die Interimstrainer-Rolle schlüpfen musste. Der erste Auftritt der Post-Prüfer/Wunsch-Ära gelang dann aber wie nach Maß. „Eine wahnsinnig gute Mannschaftsleistung, von jedem einzelnen“, lobte Zimmel. „Wir haben auf Konter gespielt, gewusst, dass Kottingbrunn Probleme hat, das Spiel zu machen. Unsere Zuteilung war sehr gut, die Burschen sind gelaufen bis zum Umfallen!“

Im Jänner neuangemeldet, jetzt schon in der Startelf

In der Tabelle stießen die Schremser mit diesem Sieg wieder auf Rang sechs nach vorne. „Das ist für uns ein Wahnsinn!“, streicht Zimmel hervor. „Wir haben als Ziel einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben. Dass wir jetzt so gut dastehen, ist wirklich toll.“ Weiter nach vorne wird's allerdings nicht mehr gehen. Der fünftplatzierte Langenrohr war schon am Freitag kaum mehr in Reichweite, seit dem Nachtragsspiel am Pfingstmontag geht es sich auch rechnerisch nicht mehr aus, die Rohrer noch einzuholen.

Aufgrund von gleich sechs Ausfällen aus der ersten Garnitur schickten die Schremser in Langenrohr etliche Youngster von Beginn weg aufs Feld - darunter mit Marcel Lembachner und Elias Fritz auch zwei Startelf-Debütanten. Für Fritz waren es überhaupt die ersten Einsatzminuten in der 1. Landesliga - der Eibensteiner wurde erst im Jänner neuangemeldet, will neben Volleyball und Tennis auch im Fußball reüssieren. Und das gelingt ihm bislang. „Er haut sich wirklich voll rein, ist sehr engagiert“, lobt Zimmel. „Auch die Leistung im Spiel war gut.“ Beinahe wäre Fritz sogar gleich auch noch der Premierentreffer gelungen, im 1:1 mit Torhüter David Sulzer fehlte dann aber doch noch die Routine.

Jetzt noch Saison gut zu Ende bringen

Zu einer späten Startelf-Premiere in der Landesliga kam auch Mathias Müller, Nachwuchsleiter und Fanatics-Chef, der eigentlich nur mehr für die Reserve im Einsatz ist. Zum ersten Mal seit 2014 (gegen Herzogenburg in der 2. Landesliga West) stand er jetzt wieder für die Schremser Erste von Beginn weg am Feld. Da wie dort gab es indes eine 0:2-Niederlage.

Zimmels Bilanz zur Langenrohr-Partie fällt trotz Niederlage aber positiv aus: „Logisch haben wir uns zu Beginn schwer getan. Nach der Pause hatten wir aber gute Chancen. In puncto Einsatz und Leidenschaft war das eine sehr gute Leistung von allen Spielern. Ich ziehe den Hut. In Vollbesetzung wäre Langenrohr sicher zu knacken gewesen.“

In den verbleibenden zwei Spielen will Schrems jetzt noch für einen schönen Abschluss der Saison sorgen. Am Freitag geht es zur SG Ortmann/Oed-Waldegg. Am darauffolgenden Donnerstag kommt in der Schlussrunde Haitzendorf in die Granitstadt. „Wenn wir so auftreten wie zuletzt, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir noch gut punkten werden“, meint Zimmel, der auch auf einige Rückkehrer bauen kann.