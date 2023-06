Die erfolgreichste Spielzeit seit vielen Jahren

Mit dem 2:1 gegen Haitzendorf beendete der ASV Schrems die Saison am 8. Juni mit einem Erfolg. Derlei gab es 2022/23 einige zu feiern, belegte Schrems den siebenten Platz, hatte lange Zeit sogar die Top Fünf im Visier. Die NÖN macht noch einmal einen Streifzug durch die vergangenen zehn Monate, durch viele Höhepunkte und auch ein paar Tiefpunkte.

Rekordsieg. Der 28. April wird den Schremsern noch länger in Erinnerung bleiben, seinen Eingang in die Geschichtsbücher hat er ohnehin gefunden. An diesem Freitag überrollte der ASV nämlich den ASK Mannersdorf mit 8:0, was den höchsten Sieg in der 1. Landesliga darstellte. Kiril Ognyanov, Patrick Krammer und Ladislav Kolcava trafen doppelt. Gleichzeitig war es der höchste Sieg seit 30 Jahren (1993 gab's ein 11:2 gegen Melk in der 2. Landesliga West).

Rang sieben. Seit dem Wiederaufstieg 2019 leigte der ASV seine erfolgreichste Spielzeit hin. Auffällig sind auch die beiden gleich starken Saisonhälften. Im Herbst holte der ASV 21 Punkte (7.), im Frühjahr 19 (8.). Besser platziert war Schrems zwar 2020/21 mit Rang drei, allerdings wurde diese Saison abgebrochen, reichten 18 Punkte für diese Platzierung, die in der Vereinsgeschichte die beste gewesen wäre. Die erfolgreichste Saison der Historie spielte der ASV indes 2008/09: Damals stürmten Pepi Hejna & Co. mit 53 Punkten in der höchsten Spielklasse des Landes auf Rang vier.

Heimbilanz. Spielt der ASV daheim, gibt's oft etwas zu jubeln. Die Elk-Arena war einmal mehr eine Festung. Acht Siege feierte Schrems vor eigenem Publikum. Nur Langenrohr, Meister Ardagger und Kottingbrunn waren daheim noch öfter siegreich. Dem gegenüber stehen zwei Unentschieden und vier Niederlagen, wobei diese ausschließlich gegen besser platzierte Teams passierten (Zwettl, Gloggnitz, Ardagger und Langenrohr).

Fans. Egal ob Regen oder Sonnenschein, Erfolgslauf oder Durchhänger - die ASV Fanatics sind auf der Tribüne laut, peitschen die Schremser nach vorne und sind damit oftmals ein Faktor, warum die Spieler um den einen Meter mehr gehen, sich noch einmal ins Zeug hauen. Ein besonderer Höhepunkt war die Jubiläums-Choreographie (15 Jahre Fanatics, 100 Jahre ASV) beim Derby gegen Zwettl.

Derbybilanz I. War gegen Zwettl kein Kraut gewachsen, so hatte der ASV in den Derbys gegen den SV Waidhofen beidemale die Nase vorne. Im August 2022 gab es einen klaren 2:0-Sieg in der Thayastadt, zum Rückrundenstart ein 2:1 vor eigenem Publikum.

Im Sommer von Zwettl nach Schrems gewechselt, etablierte sich Clemens Seidl auf Anhieb im ASV-Mittelfeld, wurde eine wichtige Stütze in der erfolgreichen Saison. Foto: Christopher Schneeweiß

Torschützen. Mit Patrick Krammer hatte der ASV einen Torjäger im Spitzenfeld der Liga. Allerdings erzielte er vier seiner elf Saisontore im Herbst für Zwettl. Nur knapp dahinter landeten mit jeweils neun Toren Kiril Ognyanov und Andreas Fuger. Fuger spielte eine Bombensaison, hätte ohne mehrwöchiger Verletzungspause im Frühjahr das Zeug gehabt, Top-Torjäger des ASV zu werden. Ins Auge sticht auch die Offensivpower mit 44 erzielten Toren. Nur Gloggnitz (58), Langenrohr (45) und Haitzendorf (48) trafen öfter.

Trainerwechsel. Irgendwo zwischen Höhepunkt und Tiefpunkt ist der Trainerwechsel knapp vor dem Saisonende einzuordnen. Die Trennung von Jürgen Prüfer und Patrick Wunsch überraschte einerseits viele, vor allem angesichts der guten Leistungen im Verlauf der Saison. Andererseits mehrten sich zuletzt die Anzeichen, dass nicht alle mit der Arbeit des Trainerduos restlos zufrieden waren - besonders, was die Aufstellungen betrifft. Letztlich ging die Trennung auch nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne - zumal beide auch eingesessene ASVler sind. Losgelöst davon, aber dennoch sehr positiv waren hingegen die Reaktionen auf die Rückkehr von Andreas Gutlederer auf die Trainerbank zur neuen Saison.

Torhüter verletzt. Zwar unverschuldet, aber dennoch ein Tiefpunkt im Saisonverlauf war der Kahnbeinbruch von Torhüter Alexander Ruso. Vier Runden biss der Einser, dem schon in der Winter-Vorbereitung Handgelenksschmerzen Probleme machten, im Frühjahr noch durch. Nach dem Heimspiel gegen Gloggnitz ging es aber nicht mehr. Bei aller Misere positiv ist, dass sich mit Michael Gruber ein neuer Torhüter im Frühjahr gut in der Auslage präsentierte. Auch positiv: Ruso ist schon auf dem Weg zurück, bereits seinen Gips los, beginnt nun mit der Therapie.

Derbybilanz II. Wie knapp Erfolg und Misserfolg im Fußball beisammen liegen, zeigte sich am 12. Mai, nur zwei Wochen nach dem 8:0 gegen Mannersdorf. Da liefen die Schremser gegen den SC Zwettl vor eigenem Publikum nämlich in ein Debakel. Das Ergebnis hielt sich letztlich mit 0:4 zwar in Grenzen, spielerisch waren die Granitstädter aber komplett chancenlos, versuchten in der ersten Hälfte spielerisch mit dem Titelkämpfer mitzuhalten und liefen dabei ins offene Messer. Die Bilanz in den Braustadt-Derbys war in dieser Saison generell negativ, im Herbst gab's am Edelhof ein 0:2.