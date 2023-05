Die Weinstadt bleibt ein schwieriges Pflaster für Schrems

Retz bleibt ein schweres Pflaster für Schrems. Diesmal gab es eine 1:3-Schlappe – vor allem aufgrund einer desaströsen Vorstellung in der ersten Hälfte.

„Wir haben alle Tugenden vermissen lassen, sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, sagt Trainer Jürgen Prüfer. „Und Retz hat das sehr gut ausgenutzt, ist nicht umsonst die beste Frühjahrsmannschaft. Im Endeffekt waren wir mit dem 0:3 noch gut bedient…“ Torhüter Michael Gruber machte einige Chancen zunichte.

Warum es aber bei Schrems gar so schlecht lief, daran tüfteln Prüfer und Sportchef Herbert Zimmel noch. Der Ausfall von Andreas Fuger wirbelte die Grundordnung etwas durcheinander, zudem probierte Prüfer in der Abwehr Neues, ließ Kapitän Kevin Haider vorerst auf der Bank, bot Bernhard Traschl und Fabian Steindl als Außenverteidiger auf. „Keine Entscheidung gegen Kevin“, betont der Trainer. „Ich wollte einfach einmal einem anderen Spieler die Chance geben. Wir sind sehr gut besetzt.“ Die Umstellungen lässt er als Grund für die Leistung aber nicht gelten. „Ein Hauptgrund war die Einstellung. Einige Spieler haben gedacht, es geht leichter. Aber in dieser Liga geht gar nichts leicht.“

In der stärkeren zweiten Hälfte konnte der ASV an der Pleite nicht mehr rütteln.