Ein alter Bekannter kehrt auf den Schremser Trainersessel zurück

Vor fast neun Jahren endete seine erste Zusammenarbeit mit dem ASV Schrems abrupt. Jetzt ist Andreas Gutlederer wieder da. Er übernimmt ab der kommenden Saison den nach der Trennung von Jürgen Prüfer und Patrick Wunsch verwaisten Trainerposten der Granitstädter. „Der Kontakt zu Andi ist nie abgerissen“, sagt ASV-Sportleiter Herbert Zimmel. „Wir haben uns immer gut verstanden, teils ja auch gegeneinander gespielt. Jetzt hat sich herauskristallisiert, dass er eine neue Herausforderung sucht. Also sind wir aktiv geworden.“

Erst vorige Woche verkündete Gutlederer seinen Abgang beim SC Rabenstein, den er gleich in seiner ersten Saison 2017/18 in die 2. Landesliga West führte, dort seither etabliert hat. „Schweren Herzens“ habe er sich von den „Raben“ verabschiedet, sagt Gutlederer. „Es ist ein super Verein, ich habe mich wohlgefühlt.“ Letztendlich folgte die Trennung, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Diese hat er in Schrems gefunden.

2013 war Schrems im Umbruch

Dort war er ab November 2013 schon einmal engagiert - in einer schwierigen Phase in der 2. Landesliga West als Nachfolger von Bruno Meyer, der den ASV in der Saison 2012/13 noch fast zum Meistertitel geführt hätte. „Damals war ein großer Umbruch in der Mannschaft, das waren auch noch Nachwehen vom Abstieg“, erinnert sich Zimmel, damals schon als Sportlicher Leiter im Einsatz. „Wir sind mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten.“

Im Frühjahr schaffte die Mannschaft den Klassenerhalt, in der neuen Saison musste Gutlederer aber schon nach wenigen Runden für Manfred Mayer Platz machen. Gutlederer heuerte danach in Spratzern an, blieb für zweieinhalb Jahre, ehe es ihn nach Rabenstein verschlug. „Er hat dort überall sehr gute Arbeit geleistet“, sagt Zimmel. „Ich bin überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist.“

Gutlederer: „Gute Mischung in der Mannschaft“

Gutlederer freut sich auf seine Rückkehr: „Wir waren immer in Kontakt. Da ich beschlossen habe, mich verändern zu wollen, hat es jetzt sehr gut gepasst, dass ich zurückkomme.“ Von der Mannschaft konnte er sich beim finalen Spiel gegen Haitzendorf schon ein Bild machen: „Sie hat eine sehr gute Mischung. Beim Spiel waren einige Spieler angeschlagen, was aber auch nicht schlecht war, weil ich so einen Blick für die Alternativspieler bekommen habe. Da ist viel Potenzial da. Vielleicht werden wir im taktischen Bereich etwas nachschärfen, aber das schaut schon alles sehr gut aus.“

Und die Ziele? „Wichtig ist mir der Zusammenhalt in der Mannschaft und im Verein. Das schaut in Schrems eh sehr gut aus. Im Spiel will ich eine hungrige Mannschaft sehen, das Auftreten ist mir viel wichtiger, als System oder Spielanlage. Die Burschen müssen Erfolg wollen!“

Daran arbeiten wird er mit dem Team ab 26. Juni, da ist Trainingsstart. Wenige Tage danach geht's am 1. Juli im Zuge der 100-Jahr-Feier gegen Austria Wien. „Das wird ein absolutes Highlight für uns, besonders die Spieler und den Verein“, sagt Gutlederer. „Die Vorbereitung fängt aber erst danach so richtig an.“