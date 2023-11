Eine Festung errichtet: Schrems als einziges Team ohne Heimniederlage

Die Bilanz zur Herbstsaison des ASV Schrems ist schon vor den letzten beiden Spielen gegen Korneuburg und Kottingbrunn positiv. Eine Großteil trug dazu die Heimstärke der Granitstädter bei. Als einziges Team der Liga ist Schrems vor eigenem Publikum noch ungeschlagen.

Dieser Status wackelte auch im letzten Heimspiel des Jahres gegen den SC Retz nicht – auch wenn die Weinstädter Torhüter Alexander Ruso zweimal prüften. Das Spiel war von den starken Defensivreihen auf beiden Seiten geprägt. Torchancen waren Mangelware. „Wir haben uns immer wieder in der Retzer Abwehr festgelaufen“, schildert Sportleiter Herbert Zimmel. „Eigentlich war es eine klassische 0:0-Partie.“

Auswärts noch Raum für Verbesserungen

Eigentlich! Denn nach einer Stunde kam der etwas angeschlagene Milan Jurdik von der Bank und erlöste die in der zweiten Hälfte mehr andrückenden Granitstädter zehn Minuten später per Direktfreistoß. Dabei blieb es. Schrems brachte das 1:0 ins Trockene. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht es in Ordnung. Wir waren doch spielbestimmend“, sagt Zimmel.

Damit feierte der ASV im achten Heimspiel den sechsten Sieg, führten die Heimtabelle an. Auswärts lief es im Herbst dafür bislang nicht immer nach Wunsch. Drei Siegen stehen aktuell zwei Niederlagen entgegen. Zwei Partien stehen in der Fremde aber noch auf dem Programm.