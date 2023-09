Einige Kaliber in der zweiten Herbsthälfte

Mit dem Heimspiel am Freitag gegen St. Peter/Au beendet der ASV Schrems die erste Hälfte der Herbstsaison, respektive das erste Saisonviertel. Die Granitstädter werden das als Tabellenführer tun, das steht aufgrund der fünf Punkte Vorsprung schon fest. Wie lange der Platz an der Sonne dann noch rot/blau eingefärbt sein wird, darüber macht man sich in Schrems - zumindest öffentlich - keine Gedanken.

„Wir denken nicht über unsere aktuelle Situation nach, sondern fokussieren uns auf jeden Gegner neu“, sagt Trainer Andreas Gutlederer. Gerade da gilt es in den kommenden Wochen einige Male den Fokus ganz genau zu treffen. „Es kommen einige Kaliber auf uns zu“, verweist Sportleiter Herbert Zimmel auf die Auslosung. „Korneuburg, Retz, die SKN Juniors, Zwettl ist auch stark im Kommen...“

Windischs Einsatz am Freitag noch fraglich

Oder eben auch der UFC St. Peter/Au, der am Freitag in Schrems gastiert. Der Aufsteiger schaffte den Sprung aus der 2. Landesliga West scheinbar mit Leichtigkeit, steht mit zwölf Punkten auf Rang fünf. Aus den Jahren beim SC Rabenstein kennt Gutlederer St. Peter sehr gut: „Sie treten ähnlich auf wie wir, setzen auf ein starkes Kollektiv, kämpfen bis zum Umfallen. Außerdem sind sie bei Standards sehr stark. Ein schwierig zu bespielender Gegner.“

Ein Plan, wie man die Mostviertler eindämmen kann, setzt sich schon in seinem Kopf zusammen, sagt der Coach. Auch Zimmel rechnet mit einer schwierigen Aufgabe, will aber auf jeden Fall den Erfolgslauf fortsetzen: „Die Spieler wissen, was sie können. Wir wollen den Zuschauern wieder ein starkes Match bieten und daheim soviele Punkte wie möglich holen.“

Ob Richard Windisch, der in Wiener Neustadt wegen einer Muskelverhärtung in der Wade nicht spielen konnte, wieder mit dabei sein wird, ist noch offen. „Abwarten, wie es sich im Training entwickelt“, sagt Gutlederer. „Auch Milan Jurdik war nach dem Spiel angeschlagen.“