Granitstädter: Im Heimdoppel gefordert

Endlich wieder voll anschreiben. Das hat sich der ASV Schrems seit Wochen auf die Aufgaben-Liste geschrieben – am kommenden Wochenende soll es endlich klappen. Für den ersten Sieg seit jenem gegen Waidhofen zum Frühjahrsstart gibt‘s diesmal gleich zwei Gelegenheiten.

Grund dafür ist die schneebedingte Absage gegen die SKN St. Pölten Juniors von vor zwei Wochen – das Heimspiel wird am 1. Mai nachgeholt. Davor gastiert am kommenden Freitag der ASK Mannersdorf in der Granitstadt. Der Tabellenvorletzte hat im Frühjahr erst einen Sieg auf dem Konto, sonst alle Partien verloren, zuletzt gegen Haitzendorf.

„Das ist eine Mannschaft, die immer rackert, nie aufgibt“, ist ASV-Sportleiter Herbert Zimmel gewarnt, will den Blick aber nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren. „Wir spielen daheim, da wollen wir selbstbewusst auftreten und die drei Punkte holen!“ Das wäre auch der Plan gegen die SKN Juniors – ob er aufgeht, wird auch davon abhängen, wie sehr die Wölfe am Feiertag ihren Kader mit Profis verstärken. „Überzeugen wollen wir aber trotzdem“, so Zimmel.