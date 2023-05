Granitstädter müssen ohne Fuger nach Retz

Beim SC Retz hängen für den ASV Schrems traditionell die Trauben hoch. Der letzte Sieg im Weinviertel ist Ewigkeiten her. Von den jüngsten Ergebnissen und dem Heimsieg voriges Jahr tragen die Braustädter aber viel Selbsvertrauen vor sich her, wollen jetzt auch den Retzern Punkte abknöpfen. „Wir fahren überall hin, um zu punkten“, betont ASV-Sportchef Herbert Zimmel. „Natürlich hat Retz das Selbstvertrauen vom guten Start ins Frühjahr. Aber da werden sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber stehen. Es ist jeder Ausgang möglich.“

Ein Wermutstropfen ist jedoch der Ausfall von Andreas Fuger. Der verletzte sich am Montag gegen die SKN Juniors schwer an der Schulter – Ausfalldauer noch ungewiss. „Gebrochen dürfte einer ersten Diagnose nach nichts sein“, sagt Trainer Jürgen Prüfer. „Die Bänder werden noch überprüft. Das ist sehr bitter. Fugi war top in Form, unser bester Spieler.“