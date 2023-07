Granitstädter setzen auf Kontinuität

Nach aufreibenden Wochen mit Kaderplanung und 100-Jahr-Feier waren die Verantwortlichen beim ASV Schrems durchaus froh, dass der Zieleinlauf in der Transferperiode so ruhig über die Bühne ging. Der Kader für die neue Saison stand schon seit zwei Wochen, auch kurzfristig hat sich keine Option mehr aufgetan. Ob man diese gezogen hätte, wäre aber ohnehin nicht sicher gewesen. Die Granitstädter setzten weitgehend auf Kontinuität.

Dem widersprechen zwar die nackten Zahlen etwas: Immerhin gab es fünf Zugänge und sogar sechs Abgänge. Bei genauerer Betrachtung hält das Versprechen aber durchaus. Der neue Sechser Manuel Zillinger kam als direkter Ersatz für Matej Volf. Das gilt auch für Milan Jurdik, der im Sturm Patrick Krammer ersetzen soll - als zusätzliche Verstärkung im Angriff wurde noch Marvin Bio von Stockerau verpflichtet. Georg Nigischer, Lukas Scheibelberger und Adrian Schindl, die allesamt aus der 1. Klasse geholt wurden (Schindl von den Horn Amateuren), sind Versprechen für die Zukunft.

Vier der sechs Abgänge gab es aus dem erweiterten Kader. Matteo Meindl, Christoph Droll, Izzet Toprak und Christian Zimmel waren in der jüngeren Vergangenheit in der Reserve kaum oder gar nicht mehr im Einsatz.

Unter dem Strich wurde der Kader also verstärkt und verbreitert - das gute Mannschaftsgefüge wurde dadurch aber nur wenig verändert. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „Dass wir namhafte Spieler ersetzen müssen, war klar. Wir wollten aber nicht alles über den Haufen werfen, sondern auf der guten Mannschaft der Vorsaison aufbauen, dazu eigenen Spielern mehr Chancen geben.“

Fazit. Milan Jurdik ist mit reichlich Vorschusslorbeeren nach Schrems gekommen, die der frühere Bundesliga-Stürmer im ersten Test gegen Gmünd auch bestätigen konnte - er traf in Abwesenheit des noch leicht angeschlagenen Etat-Stürmers Kiril Ognyanov zweimal. Auch Manuel Zillinger spielte sich im Test-Derby gleich ein Stück in die Fan-Herzen, die Perspektiv-Spieler Nigischer, Scheibelberger und Schindl zeigten gut auf. Kein Wunder, dass die Schremser Verantwortlichen derzeit zufrieden sind. Die Neuzugänge scheinen zu funktionieren, die schon im Vorjahr gute Mannschaft wächst wieder zusammen - Torhüter Alexander Ruso hat von seinem Kahnbeinbruch wie es scheint keine Einschränkungen davongetragen. Läuft die Entwicklung so weiter, dann werden die Granitstädter auch in der kommenden Saison ein gewichtiges Wort im Landesliga-Mittelfeld mitreden.