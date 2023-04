Granitstädter wollen auch am Semmering punkten

Werbung

Das 0:2 in der Statistik gibt nicht wieder, wie überlegen der SV Gloggnitz im Herbst in Schrems gewesen ist. „Das war der stärkste Gegner“, erinnerte sich ASV-Trainer Jürgen Prüfer aber noch genau. Dementsprechend gewarnt ist er vor dem nun anstehenden Duell beim Aufsteiger und Tabellenvierten.

„Aber in der Liga ist alles möglich. Das sieht man jede Woche aufs Neue“, will sich der Trainer auf die Stärken der Schremser besinnen, auch in Gloggnitz anschreiben. Punkte stehen auch auf der Wunschliste von Sportleiter Herbert Zimmel: „Gloggnitz ist ein starker Gegner, dazu kommt die weite Anreise (eine Strecke 230 km; Anm). Die nehmen wir aber mit Selbstvertrauen in Angriff, wollen punkten.“ Richard Windisch und Ladislav Kolčava sind zwar beide am Montag ins Training eingestiegen – die Wahrscheinlichkeit auf ein weiteres Spiel Pause ist aber bei beiden höher als auf einen Einsatz am Fuße des Semmering.

Apropos Pause: Die hatten Gloggnitz am Wochenende, da Regenfälle das Spielfeld in Haitzendorf unspielbar machten. „Da haben sich richtige Lacken am Spielfeld gebildet“, schilderte Trainer Thomas Leonhardsberger, der mit seiner Mannschaft zum Zeitpunkt der Absage schon in der Kantine in Haitzendorf saß.