Nach der Pause geht's nach Spratzern

Am vorigen Freitag zeigte sich der Winter noch einmal im Waldviertel und vereitelte das Heimspiel des ASV Schrems gegen die SKN St. Pölten Juniors. Das Spielfeld in der Elk-Arena war nicht bespielbar. Nachgetragen wird das Duell am 1. Mai. Für die Granitstädter geht es in Spratzern weiter.

Am Samstag ist der ASV beim aufstrebenden Nachzügler zu Gast. „Sie haben einen Lauf, sind eine gefährliche Truppe, die sich gut verstärkt hat, haben außerdem mit Goran (der Ex-Schremser Zvijerac; Anm.) einen guten Trainer“, weiß ASV-Sportleiter Herbert Zimmel um die Gefahren des Schlusslichts, das im Frühjahr erst zweimal verloren, in Zwettl sehr knapp am Sieg dran war. Bei den Schremsern liegt der Fokus darauf, nach drei sieglosen Partien wieder voll anzuschreiben. „Wir spielen auf Sieg!“, gibt daher Zimmel die Marschroute vor. „Daheim wollen wir überzeugend auftreten.“

Wieder mit dabei sein wird nach seiner Muskelverletzung Kevin Altrichter, der schon gegen die Juniors gespielt hätte. Auch Abwehrchef Richard Windisch wird wieder spielen können. „Er hätte sich für Freitag schon fit gemeldet gehabt. Die Pause hat ihm aber sicher noch gut getan“, meint Zimmel.