Nach Derby-Watschn ins dezimiert ins Auswärts-Doppel

Hohe Niederlage, schlechte Vorstellung, dazu zwei verletzte und ein gesperrter Spieler. Die Wunden, die der ASV Schrems vom Waldviertel-Derby gegen Zwettl davongetragen hat, sind vielfältig - obendrein ist auch noch die Derby-Heimserie gerissen. Das alles ist zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt gekommen. Denn in den nächsten neun Tagen warten gleich drei weitere schwere Aufgaben auf die Granitstädter.

„Hilft nichts... abputzen und nach vorne schauen“, gab sich ASV-Sportleiter Herbert Zimmel direkt nach dem Schlusspfiff am Freitag kämpferisch. Warum es gegen den Tabellenführer so gar nicht funktionierte, hat für ihn mehrere Gründe. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren viel zu weit von den Gegnern weg. Das hat Zwettl und ihrem Direktspiel natürlich sehr in die Karten gespielt. Und ab dem Ausschluss war es ohnehin gelaufen...“

Im Endeffekt ist Clemens jetzt für fast zwei Spiele weg, weil er einen Spieler etwas an der Hose gezogen hat und weil er bei einem Freistoß angeschossen wurde. Das ärgert mich nach wie vor. Jürgen Prüfer, Trainer ASV Schrems

Schon in der 23. Minute musste Clemens Seidl gegen seinen Ex-Klub duschen gehen. Nach einem taktischen Foul in der 6. Minute kassierte er da bereits seine zweite gelbe Karte. Er riss bei einem Freistoß, der ihm am Kopf getroffen hätte, den Ellbogen schützend vors Gesicht. Ein durchaus verständlicher Reflex, aber auch ein regelkonformer Elfmeter-Pfiff von Schiedsrichter Timur Halefoglu. „Du kannst Clemens keinen Vorwurf machen, das ist ein Reflex“, sagte Zimmel. „Wenn der Schiedsrichter etwas Fingerspitzengefühl hat, gibt er ihm aber keine Gelbe.“

Bei Trainer Jürgen Prüfer stieg auch am Montag noch der Puls, wenn er an diese Situation zurückdachte: „Es ist durch die Regeln gedeckt, aber der Schiedsrichter hat das schon einen gewissen Spielraum. Eine ähnliche Aktion gab es in der zweiten Hälfte gegen Zwettl, da gab es auch keine gelbe Karte. Im Endeffekt ist Clemens jetzt für fast zwei Spiele weg, weil er einen Spieler etwas an der Hose gezogen hat und weil er bei einem Freistoß angeschossen wurde. Das ärgert mich nach wie vor.“

Bis Mittwoch die Köpfe freibekommen

Nach dem Ausschluss und dem 0:2 aus dem Elfmeter war Schrems komplett von der Rolle, lag sogar kurzzeitig ein schweres Debakel in der Luft. Das blieb letztlich verwehrt, weil einerseits Zwettler nicht alle Top-Chancen verwertete und andererseits Schrems nach der Pause die Reihen schloss, keinen weiteren Treffer zuließ - und die Gäste nicht mehr mit größtem Nachdruck spielten.

„Es ist derzeit...“, setzte Zimmel an und überlegte lange, sagte schließlich: „So gut das Frühjahr begonnen hat, in der letzten Zeit ist etwas der Wurm drin.“ Das 1:1 gegen die SKN Juniors war schon nicht mehr ideal, das 1:3 in Retz von voriger Woche ebenso wenig. Jetzt gab es im Derby eine richtige Watschn. Trainer Jürgen Prüfer, der schon nach der Retz-Partie die Einstellung einiger Spieler bemängelte, sagt jetzt: „So leicht darfst du es dem Gegner nicht machen. Wir müssen uns jetzt sammeln, Tugenden zeigen und wieder punkten.“

Viel Zeit, sich zu sammeln bleibt nicht. In der Doppelrunde zum Feiertag steht am Mittwoch der schwere Gang nach Langenrohr bevor, am Samstag geht es zur SG Rohrbach/St. Veit. Zimmel weiß: „Das werden schwere Spiele.“