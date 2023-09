Auf den Spuren der besten Landesliga-Saison: „Genießen die Situation“

Beim ASV Schrems werden gerade Erinnerungen an die Saison 2008/09 wach. Das ist bis dato die beste Saison, die die Granitstädter je in der 1. Landesliga hingelegt haben. Dank der Tore von Josef Hejna und einer starken Mannschaft dahinter holte die von Gerald Supper trainierte Truppe am Ende Rang vier mit 53 Punkten. Nach fünf Runden lachte der ASV damals von der Tabellenspitze - mit einer maximalen Punkteausbeute. Genau dort steht Schrems auch jetzt wieder nach fünf Runden.

Nachdem Wiener Neustadt vorige Woche noch einmal zurückschlug, die Führung doch noch behauptete, durfte Schrems jetzt nach dem Last-Minute-Sieg in Kilb oben bleiben. Weil der Regionalliga-Absteiger daheim gegen Gloggnitz erstmals patzte, 0:2 verlor. Damit ist der ASV jetzt auch die einzige Mannschaft der Liga, die noch nicht verloren hat. Das ist in Verbindung mit der Tabellenführung nach fünf Runden schon ein Statement.

Mehrere Faktoren für den Erfolg

Wohin das noch führen kann, darüber macht man sich in Schrems keine Gedanken. „Wir genießen die Momentaufnahme. Die Spieler haben es sich verdient, im Sommer hart dafür gearbeitet. Die Situation ist momentan für den gesamten Verein toll“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „Es ist schön, wenn man in der Früh aufsteht, in dem Wissen Erster zu sein, dass alles so gut läuft. Das wollen wir so lange wie möglich genießen. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Um die Titelränge mitzukämpfen, sei kein Thema, betonte Sektionsobmann Claus Tampier bereits vorige Woche.

Die Gründe für den guten Saisonstart sieht Zimmel in mehreren Faktoren. Einer davon ist die gute Stimmung in der Mannschaft, die sich schon seit dem Trainingsstart hält. Das multipliziert die Trainingsleistungen, spornt zu besseren Leistungen an. „Andi Gutlederer (Trainer; Anm.) stellt die Burschen auch für jedes Match super ein“, betont Zimmel. Und letztlich sei auch das Momentum ein wesentlicher Faktor für den derzeitigen Erfolg. „Ich habe schon vor dem Saisonstart gesagt, wie wichtig ein guter Start ist. Durch den Sieg in Langenrohr ist noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Wir haben uns dann auch gegen starke Gegner sehr gut geschlafgen“, so Zimmel. „Dahinter steckt viel harte Arbeit. Man sieht, was dabei rauskommen kann.“

Marvin Bio fehlt auch noch gegen Haitzendorf

Die Mannschaft ist hungrig, bleibt bis zum Schlusspfiff voll auf dem Drücker. Das machte sich auch in Kilb bezahlt, wo Milan Jurdik mit seinem sechsten Treffer in der 91. Minute noch das Goldtor erzielte. „Es war trotzdem ein verdienter Sieg“, betont Zimmel angesichts des späten Treffers. „Wir waren klar besser, hatten viele Chancen, haben wenig zugelassen. Kilb ist ein schwer zu bespielender Gegner, war sehr defensiv, hat sich nicht rauslocken lassen.“

Zudem fehlte dem ASV Marvin Bio als Offensiv-Alternative nach seinem Ausschluss gegen Ortmann - die Anzeige wegen Schiedsrichter-Beleidigung nach dem Spiel brachte dem Stürmer noch ein weiteres Spiel auf der Strafbank ein. Damit ist er auch am Samstag gegen Haitzendorf nicht dabei. Das Selbstvertrauen der Schremser ist dennoch groß. „Wir spielen daheim auf Sieg!“, stellt Zimmel klar, warnt aber vor den Grafeneggern: „Die hatten einen großen Umbruch, sind aber schon wieder sehr gut drauf. Da hat Fredl Traht (Sektionsleiter-Urgestein; Anm.) gute Arbeit geleistet!“ Am Sonntag indes unterlag Haitzendorf den bis dahin noch sieglosen Langenrohrern mit 1:3.

Vor 15 Jahren endete übrigens die Siegesserie in der sechsten Runde, kassierte Schrems in Kottingbrunn die erste Niederlage. Und heuer?