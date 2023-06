Statt Volf: Neuer Sechser kommt aus Wolkersdorf

Nachdem die künftige Zusammenarbeit mit Trainer Andreas Gutlederer fixiert wurde, nimmt auch der Kader des ASV Schrems immer mehr Formen an. Die ersten Zugänge stehen bereits fest. Einer davon war bis vor wenigen Tagen noch mitten im Abstiegsrennen in der 2. Landesliga Ost: Manuel Zillinger, defensiver Mittelfeldspieler beim Vizemeister Wolkersdorf zieht es im Sommer ins Waldviertel.

Kiko Ognyanov ist ein alter Wegbegleiter von Zillinger

Der 32-Jährige soll im Mittelfeld die Rolle von Sechser Matej Volf, der ja ausbildungsbedingt nach Tschechien wechselt, einnehmen. „Er ist im Beruf Personal Trainer, also wirklich top fit“, sagt Zimmel. „Ich halte große Stücke auf ihn. Er hat in Wolkersdorf starke Leistungen gezeigt. Von ihm können auch die jungen Spieler noch etwas lernen.“ Zillinger wurde in der Austria-Wien-Akademie ausgebildet, spielte danach meist bei Landesligisten in Wien und im östlichen Niederösterreich - die längste Zeit davon in Wolkersdorf, wo er insgesamt dreimal aufgeschlagen hat.

Zillinger war schon von 2011 bis 2012 und von bis 2013 bis 2014 mit Mistelbach in Niederösterreichs höchster Spielklasse und kehrt jetzt noch einmal auf die Landesliga-Bühne zurück. „Es war für mich jetzt noch einmal die sportliche Herausforderung ausschlaggebend“, freut sich der Mittelfeldspieler über den Transfer ins Waldviertel. Dort kickt mit Kiril Ognyanov ein alter Wolkersdorf-Wegbegleiter, bei dem sich Zillinger erkundigte: „Ich hab nur Positives über den Verein gehört, hab zuletzt immer wieder Kontakt mit dem Kiko gehabt.“

„Wollen wieder mehr Waldviertler reinbringen“

Ebenfalls fixiert wurden die Zugänge dreier Waldviertler Talente nach Schrems. Adrian Schindl kommt vom SV Horn, wo der 19-jährige Hoheneicher seit 2019 ausgebildet worden ist. Der Verteidiger spielte die abgelaufene Saison großteils in der U18-Landesliga, brachte es auch auf einen Kurz-Einsatz bei den Horn-Amateuren in der 1. Klasse Nordwest/Mitte.

Die anderen beiden Neuen haben im Erwachsenenfußball schon weitaus mehr Erfahrung vorzuweisen. Sowohl Lukas Scheibelberger (USC Hartl Haus) als auch Georg Nigischer (ESV Schwarzenau) zählten bei ihren Klubs in der 1. Klasse Waldviertel seit längerer Zeit zum Stammpersonal. „Alle drei sind junge Spieler, die den Kampf ums Leiberl aufnehmen werden“, sagt Zimmel. „Wir wollen wieder mehr Waldviertler reinbringen, damit auch ein Zeichen setzen.“