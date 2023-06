Nur kurze Pause nach schönem Saisonschluss

Nach zwei Niederlage kehrte der ASV Schrems zum Abschluss der Saison in der heimischen Elk-Arena noch einmal auf die Siegerstraße zurück. Schrems bejubelte gegen den SV Haitzendorf einen 2:1-Erfolg, der die siebentplatzierten Granitstädter noch auf 40 Punkte kommen ließ. Das ist in der Vereinshistorie ein absoluter Top-Wert in der Landesliga.

„Es war eine gute Partie, in der ersten Hälfte ausgeglichen. Nach der Pause waren wir aber klar besser, haben verdient gewonnen“, resümiert ASV-Sportleiter Herbert Zimmel. Erfreulich war auch das Comeback von Andreas Fuger, nach dessen gegen die SKN Juniors erlittenen Schulterverletzung eigentlich keiner mehr mit einem Einsatz in dieser Saison gerechnet hat. „Er hat unter der Woche wieder mittrainiert, wollte unbedingt noch einmal spielen. Ein bissl Risiko war schon dabei, aber er wollte es unbedingt“, sagt Zimmel. „Und ausgezahlt hat es sich auch.“

Fuger erzielte nämlich das Siegestor, hatte danach noch einen zweiten Treffer am Fuß. Stark in Erscheinung getreten ist im Saisonfinish auch Lukas Zeiler, der das Fuger-Tor schön vorbereitet hat. „Er wird von Spiel zu Spiel besser, ist wirklich top drauf“, lobt Zimmel. „Die Matura hat ihn etwas gebremst im Frühjahr, aber die ist jetzt erledigt und Lukas spielt wirklich befreit auf.“

Jetzt wird seine Formkurve aber für ein paar Wochen gebremst. Gleich mit dem Fronleichnamstag am vorigen Donnerstag verabschiedte sich der ASV in die Sommerpause, die diesmal aufgrund der 100-Jahr-Feierlichkeiten am 1. Juli inklusive Spiel gegen Austria Wien ohnehin kürzer ausfallen wird. „Wir beginnen noch vorher wieder zu trainieren, ziehen dann durch bis zum Saisonstart Mitte August“, erklärt Zimmel, der dann auch das interimsmäßig mit Jürgen Zeilinger geführte Traineramt an Andreas Gutlederer übergeben haben wird.