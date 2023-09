Die Granitstädter rüsten sich für das Gipfeltreffen

Früh aufstehen heißt es Sonntag für Spieler und Betreuer des ASV Schrems. Schon um 6.30 Uhr ist Abfahrt mit dem Bus Richtung Wiener Neustadt, um dort rechtzeitig um 11 Uhr beim Anpfiff der Matinee auf dem Platz zu stehen. Das Spitzenspiel der Landesliga wird der Höhepunkt des Sportfests in Wiener Neustadt. Darum auch der ungewöhnliche Spieltermin. „Wenn ein Verein so eine Veranstaltung hat, sollte man ihm als Gegner auch entgegenkommen“, sagt ASV-Sportchef Herbert Zimmel. „Aber natürlich wird es eine anstrengende Reise für uns, noch dazu um die Uhrzeit.“

Nicht zuletzt wird die Partie für die Herbstmeisterschaft auch schon richtungsweisend. Der ASV Schrems ist als einziges Team der Liga noch immer ungeschlagen, steht nach dem späten 2:0-Heimsieg gegen Haitzendorf (Zimmel: „Eine schwierige Partie gegen einen sehr defensiven Gegner.“) klar an der Tabellenspitze mit mittlerweile vier Punkten Vorsprung auf Fortuna Wiener Neustadt. Der Regionalliga-Absteiger kam zuletzt etwas ins Schlingern, verlor gegen Gloggnitz und Langenrohr und damit Boden auf die Schremser.

Marvin Bio darf wieder spielen

Davon will sich Zimmel aber nicht täuschen lassen. „Sax geht ihnen sicher ab (Rot-Sperre; Anm.). Das ist eine Top-Truppe, das wird kein Selbstläufer“, betont er. „Aber wir fahren natürlich mit Selbstvertrauen runter, wollen nicht umsonst so früh aufstehen.“ Mit dabei ist beim ASV nach abgesessener Sperre wieder Stürmer Marvin Bio. „Er fiebert dem Match schon richtig entgegen, freut sich, dass er wieder dabei ist“, schildert Zimmel.

Bei Wiener Neustadt stand Max Sax zuletzt zweimal nicht in der Startformation, zweimal verlor der WSNC. Und auch, wenn nach der 1:2-Niederlage gegen Langenrohr die ersten kritischen Stimmen lauter werden, ist Trainer Jochen Wöhrer um Perspektive bemüht: „Vor der Saison hätten wir es sofort unterschrieben, wenn wir nach sechs Spielen neun Punkte gehabt hätten – jetzt haben wir sogar zwölf, das darf man nicht vergessen.“ Wöhrer bewies gegen Langenrohr, dass er auch keine Angst vor schwierigen Entscheidungen hatten: So ließ er Matthias Binder oder Philipp Brandecker überraschend auf der Ersatzbank.

Nur sechs Duelle um die Jahrtausendwende

Um die letzten Aufeinandertreffen der von Schrems und Wiener Neustadt zu finden, muss man ziemlich im Archiv kramen. Erst sechsmal kreutzen die beiden Städte die Klinge - in den Saisonen 1998/99, 1999/2000 und 2000/01, als der alte Wiener Neustädter SC (davor immer in Bundesligen oder Regionalliga Ost) in den letzten Jahren vor seiner Auflösung 2008 in der 1. Landesliga spielte, später noch in die 2. Landesliga Ost abstieg.

Zu holen gab es für die Granitstädter dabei nie etwas. Alle sechs Partien gingen an Wiener Neustadt. Das soll sich am Sonntag ändern. „Wir wollen unsere Serie unbedingt fortsetzen, auf jeden Fall etwas mitnehmen“, sagt Zimmel.