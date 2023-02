„Wir sollten langsam komplett werden“

Nach und nach wollen die Landesligisten in den Meisterschaftsrhythmus finden. In drei Wochen geht‘s – für alle bis auf die in der ersten Runde spielfreien Schremser – schon los. Den Waldviertler gelingt das bislang noch nicht ganz nach Wunsch. Allerdings zeigen die Leistungskurven meist hinauf.

„Aus sportlicher Sicht läuft es weiterhin sehr gut, ist alles okay“, fasste der Schremser Sportleiter Herbert Zimmel die Woche zusammen. Gegen starke Schweiggerser gab es am Samstag einen 3:2-Sieg auf dem heimischen Kunstrasen. „Ein guter Test, gegen einen starken Gegner. Schweiggers hat uns das Leben schwergemacht, früh attackiert. Besonders die erste Hälfte war aber gut von uns. Wir mussten ja wieder umstellen…“

Patrick Krammer ist wegen seines Knöchelleidens noch immer nicht dabei – ein MRT-Befund ist noch ausständig. Auch Abwehrchef Richard Windisch fehlte, ihn zwickt‘s in der Wade. Und Matej Volf war im Urlaub. Dafür gab Florian Weixelbraun ein Comeback. „Langsam sollten wir komplett werden, der Meisterschaftsstart rückt näher“, sagt Zimmel, der hofft, den Test gegen Amaliendorf am Samstag schon auf Naturrasen austragen zu können.

Ausfälle und fehlende Basics beim SC Zwettl

Das hat der SC Zwettl bereits hinter sich gebracht. Gegen Donaufeld, das seine Generalprobe für den Regionalliga-Start ablieferte, konnte in Wien-Floridsdorf erstmals auf echtem Grün gespielt werden. Mit dabei waren auch wieder Torhüter David Affengruber, dessen Kiefer beim Zusammenstoß vorige Woche heil geblieben ist, wie eine Untersuchung zeigte, und erstmals Alexander Vogl.

Recht viel mehr Positives fand Trainer Günter Schrenk sonst aber nicht am Spiel, das 0:4 verloren ging: „Wir waren in allen Belangen unterlegen, Donaufeld ist marschiert, hat eine Intensität auf den Platz gebracht. Klar war‘s für uns das erste Mal auf Naturrasen, aber wir haben stümperhafte Tore bekommen. Wir lassen die Basics vermissen! Wir müssen uns schnell steigern!“

Dafür kehren auch Sebastian Penz und Kilian Bayer diese Woche ins Training zurück, wahrscheinlich auch Milan Milovanovic. Ansonsten kämpft Zwettl aber derzeit mit einer Ausfallswelle. „Ich habe heute vier Spieler aus der Kampfmannschaft beim Training“, sagte Schrenk, der sich beim NÖN-Telefonat gerade für die Montagseinheit vorbereitete. Er hofft auf einige Rückkehrer im Lauf der Woche – am Samstag geht‘s zu Burgenlandligist St. Margarethen.