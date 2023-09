Schrems das Team der Stunde - aber: „Wir lassen die Kirche im Dorf“

Sieg auf Sieg auf Sieg. Der ASV Schrems bastelt weiter an seinem neuen Eintrag in die Vereinschronik mit dem Thema „Bester Saisonstart in der Landesliga“. Den aus der Rekordsaison 2008/09 haben die Granitstädter bereits überflügelt, damals gab's in der fünften Runde schon den ersten Nuller. Der ist diesmal auch nach der siebenten Runde nicht in Sicht. Spätestens nach dem Sieg im Spitzenspiel in Wiener Neustadt fragen sich nicht wenige: Was hat der ASV noch vor?

Die Antwort darauf ist dieselbe wie in den vergangenen drei Wochen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel, genießen die Momentaufnahme“, wiederholt Sportchef Herbert Zimmel einmal mehr. „Aber wir lassen die Kirche im Dorf. Es werden auch wieder Momente kommen, in denen der Erfolg nicht so da ist, und das wird dann auch kein Beinbruch sein.“ Dahinter steht auch Trainer Andreas Gutlederer: „Wir genießen die Situation. Alles andere ist uns momentan egal.“

„Miteinander bewältigen wir jede schwierige Situation“

Nicht egal ist der Schremser Erfolgslauf allerdings der Konkurrenz. Der sind die Granitstädter jetzt schon auf fünf Punkte enteilt, sind damit auch sicher beim Waldviertel-Derby gegen den SC Zwettl nächste Woche noch Leader. „Das freut uns, damit haben wir das Derby am Edelhof gegen den Ersten. Da wird die Stimmung noch einmal angeheizt“, sagt Zwettl-Trainer Günter Schrenk, der 2017 auch selbst im ASV-Dress steckte.

Angesprochen auf das Erfolgsgeheimnis betonen sowohl Zimmel als auch Gutleder das starke Kollektiv. „Der Zusammenhalt ist mir sehr wichtig, darauf habe ich schon in Rabenstein großen Wert gelegt“, sagt der Trainer. „Miteinander bewältigen wir jede schwierige Situation.“ Auch Fitness ist einer dieser zentralen Punkte. „Das forcieren wir im Training sehr stark. Darum können wir auch bis zum Schluss Vollgas gehen“, erklärt Gutleder. „Das hat man in Wiener Neustadt wieder gemerkt.“

Kollektiv im Fokus - aber Einzelleistungen sind bärenstark

Dazu kommt allerdings, auch wenn weder Gutlederer noch Zimmel Einzelspieler herausheben wollen, freilich die starke spielerische Leistung auf dem Platz. Und zwar in allen Reihen. Torhüter Alexander Ruso ist derzeit in Top-Form, die neue Abwehr mit Kiril Ogynanov und Richard Windisch im Zentrum funktioniert blendend, Kevin Haider ist als Kapitän gereift, hat einen weiteren Sprung nach vorne gemacht, Fabian Steindl sich sein Stammleiberl erspielt. Im Mittelfeld läuft mit Florian Weixelbraun und Andreas Fuger die wahrscheinlich beste Flügelzange der Liga - dazwischen halten Clemens Seidl und Manuel Zillinger den Laden zusammen. Und ganz vorne sorgen Milan Jurdik (7 Tore in 7 Spielen) und Marvin Bio für mächtig viel Musik.

Besonders Bio war nach abgesessener Zwei-Spiele-Sperre in Wiener Neustadt eine richtige Triebfeder, erzielte zwei Tore und war auch sonst an vielen Aktionen beteiligt. „Er hat uns sehr gut getan, er rührt um, bindet zwei, drei Verteidiger an ihn“, sagt Zimmel. „Aber es ist eben nicht nur der eine Spieler, sondern alle 16, 17.“

Lange Anfahrt als anfänglicher Hemmschuh

Dabei war gerade das Spitzenspiel in Wiener Neustadt von Beginn an gar nicht so nach ASV-Maß. Die Sonntagsmatinee in Verbindung mit der Abfahrt in Schrems um 6.30 Uhr steckte den Spielern noch in den Knochen. „Für einige war der Weg zweieinhalb Stunden lang. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um zu unserem Spiel zu finden.“ Zimmel führt auch das Wiener Neustädter Stadion und den nominell topbesetzten Gegner ins Feld.

Jedenfalls sahen sich die Schremser schon mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert, ehe sie ins Spiel gefunden hatten. Marvin Bio stellte dann nach einer halben Stunde auf 1:2. „Das hat uns Auftrieb gegeben“, sagt Zimmel. „Die zweite Hälfte war dann absolut top. Ein großes Lob an die Mannschaft, noch einmal so zurückzuschlagen.“ Schon nach einer Stunde war die Gutlederer-Elf 4:2 in Front, spielte den Sieg das trocken heim.