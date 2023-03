Schrems gegen Kilb wieder gefordert

Zwölf Punkte trennen den ASV Schrems und den SCU Kilb. Geht es nach den Granitstädtern, sollte dieser Abstand am Freitag im direkten Duell noch weiter wachsen. So gut Schrems ins Frühjahr gestartet ist, zeigt sich aber auch Kilb stark verbessert, schickt sich an, die Abstiegsränge schnell zu verlassen.

Das 0:4 gegen Haitzendorf sei dafür kein Gradmesser, ist ASV-Trainer Jürgen Prüfer überzeugt: „So viele Geschenke wird Kilb nicht noch einmal verteilen. Das 0:4 spiegelt nicht die Kräfteverhältnisse wider.“

„Angeschlagener Gegner ist immer unberechenbar“

Er rechnet mit einer engen Partie. „Besonders nach dem 0:4 wird Kilb angeschlagen sein. Das macht einen Gegner noch unberechenbarer“, meint Prüfer. Das Ziel vor eigenem Publikum sei freilich, Punkte zu holen, im Idealfall alle drei. Prüfer: „Dafür werden wir wieder alles reinhauen müssen.“ Auch Sportchef Herbert Zimmel rechnet mit einer schwierigen Partie: „Kilb ist sehr kampfstark. Wir wollen an die ersten Partien anknüpfen, gehen mit breiter Brust rein.“

Clemens Seidl kommt von seiner Sperre retour, Richard Windisch und Deniz Saritas, die in Ardagger ausgewechselt werden mussten, sollten auch einsatzbereit sein.

Das Duell bekommt indes nicht nur aus sportlicher Sicht Brisanz, sondern auch durch die befreundeten Fanklubs „ASV Fanatics“ und „Kurve 3233“.