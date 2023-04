Schrems will auf die Siegerstraße zurück

Werbung

In den kommenden drei Wochen will der ASV Schrems das Abstiegsgespenst, das die Granitstädter derzeit ohnehin nur aus der weiten Ferne erahnen können, endgültig vertreiben. Die Duelle gegen die SKN Juniors, Spratzern und Mannersdorf – allesamt hinter dem ASV gereiht – werden dafür entscheidend.

Den Anfang machen am Freitagabend die SKN Juniors, die in der Elk-Arena gastieren. Die Schremser wollen dabei nach drei sieglosen Partien endlich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. „Wir sind gut drauf, können auch befreit spielen. Daheim wollen wir voll anschreiben“, sagte ASV-Sportleiter Herbert Zimmel.

Die Hoffnung darauf nährt die Aussicht, nach etlichen Wochen erstmals wieder in fast voller Mannstärke antreten zu können. Abwehrchef Richard Windisch hat nämlich das Training wieder aufgenommen, könnte am Freitag schon wieder eine Rolle spielen.

„Sie sind eine junge Truppe, die ihr Heil in der Offensive sucht. Wenn das aufgeht, kann‘s für den Gegner unangenehm werden“, charakterisierte Trainer Jürgen Prüfer die St. Pöltner. „Wir werden mit dem nötigen Respekt in die Partie gehen. Aber wir wollen die drei Punkte einfahren, stehen auch etwas in der Pflicht.“