Schremser wollen an starken Herbst anknüpfen

Das Auftaktspiel gegen den SV Waidhofen ist dem ASV Schrems auch im Hinblick auf die Tabelle wichtig. Danach kommen nämlich die schwierigen Aufgaben gegen Herbstmeister Ardagger und die im Winter erstarkten Kilber. „Es ist alles sehr eng beisammen. Wenn du zwei Spiele verschneidest, bist du gleich hinten dabei“, sagte der Sportliche Leiter Herbert Zimmel.

Und genau das wollen die Granitstädter tunlichst vermeiden. Auf dem Plan steht, an den guten Herbst anzuknüpfen. „Das ausgegebene Ziel ist, die Platzierung zu halten.“ Sprich: Ein Platz im gesicherten Mittelfeld. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben uns gut verstärkt.“

So sieht es auch Trainer Jürgen Prüfer, der aber noch an der Konstanz schrauben will: „Wir haben immer besser und schwächere Phasen im Spiel. Das zieht sich durch. Das müssen wir abdrehen, sonst wird es in der Meisterschaft schnell einmal blöd.“ Ansonsten spricht der Coach von einer guten Vorbereitung.

