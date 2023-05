Trainergespann zog sich gleich zurück

Anfang voriger Woche verkündete der ASV Schrems die Trennung von seinem Trainerteam mit Saisonende. Nun zogen Jürgen Prüfer und Patrick Wunsch selbst vorzeitig die Reißleine, einigten sich mit dem Verein auf eine sofortige Trennung. Beim überraschenden 2:0-Erfolg gegen Kottingbrunn saßen sie schon nicht mehr auf der Trainerbank.

„Es ist schwierig, in so einer Situation noch die Motivation aufzubringen. Also haben Patrick und ich mit dem Verein vereinbart, dass wir uns gleich zurückziehen“, erklärt Prüfer. Mit dem 2:0-Erfolg hätten die Spieler selbst gezeigt, dass die Mannschaft intakt sei, sich von dem Trubel nicht drausbringen habe lassen, meinte der nunmehrige Ex-Trainer: „Ich freue mich für die Mannschaft!“

Für das Coaching waren vorigen Freitag Reserve-Trainer Jürgen Zeilinger und der Sportliche Leiter Herbert Zimmel verantwortlich, werden das auch in den restlichen drei Partien bleiben.